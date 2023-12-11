https://ria.ru/20231211/serbiya-1915041321.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию - РИА Новости, 11.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию

Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:22

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты, сообщает АТОР.В основном бронируются горнолыжные туры, далее по популярности следуют экскурсионные и сити-туры в Белград. Как отмечают эксперты компаний PAC Group и BSI Group, Сербия пользовалась хорошим спросом в прошлом зимнем сезоне, когда были проблемы со снегом на альпийских курортах.В этом году сезон в Альпах обещает быть снежным. Поэтому аудитория, которая может позволить себе такой отдых, возвращается на горнолыжные курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. "Сегодня выбор горнолыжных направлений больше, туристы ориентируются на цены, отельную базу и инфраструктуру курортов. Спрос на Сербию на уровне прошлого года", – отмечают в PAC Group.По мнению участников туристического рынка, спрос мог быть и выше, если бы не высокие тарифы на перелеты. Сегодня Air Serbia летает в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Это самый короткий по времени путь в Европу: перелет из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Белград занимает три часа, из Казани – четыре часа.Как рассказала руководитель направления компании ПАКС Наталья Мохова, этой зимой перелет Москва-Белград-Москва обойдется от 90 тысяч рублей на одного и выше. В новогодний период авиабилет на прямой рейс стоит от 120 тысяч рублей.Так, по данным систем бронирования авиабилетов, за путешествие в Сербию с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 6 января придется отдать 146 тысяч рублей с багажом. Перелет с удобной стыковкой в Стамбуле обойдется в 94 тысяч рублей на одного пассажира."При глубине от полутора до двух месяцев до вылета, можно "поймать" тарифы на перелеты из Москвы в Белград и обратно от 700 евро. Однако пока на все даты с февраля до апреля тарифы на треть выше и начинаются от 1000 евро", – констатируют в Fun&Sun.По данным участников рынка, большинство отелей на горнолыжных курортах Сербии подняли цены относительно прошлого сезона на 10-20 процентов. Средний чек на проживание в отеле категории "четыре звезды" (завтраки) этой зимой (за исключением праздничных дат) составит 90 000 – 110 000 рублей на двоих.В новогодний период горнолыжный тур в Копаоник в "четверку" на семь ночей (перелет со стыковкой) обойдется около 380 тысяч рублей на двоих. Во второй половине января поездка по тем же параметрам будет на 100 тысяч рублей дешевле.Экскурсионный тур в Сербию этой зимой на пять ночей стоит в среднем 280-300 тысяч рублей на двоих (перелет со стыковкой). В предложениях туроператоров есть интересные экскурсионные программы в Сербию на Новый год и Рождество: от 116-154 тысячи рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.

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