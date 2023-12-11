Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию
АТОР: спрос на туры в Сербию сдерживают высокие тарифы на авиаперелеты
© Depositphotos.com / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты, сообщает АТОР.
В основном бронируются горнолыжные туры, далее по популярности следуют экскурсионные и сити-туры в Белград. Как отмечают эксперты компаний PAC Group и BSI Group, Сербия пользовалась хорошим спросом в прошлом зимнем сезоне, когда были проблемы со снегом на альпийских курортах.
В этом году сезон в Альпах обещает быть снежным. Поэтому аудитория, которая может позволить себе такой отдых, возвращается на горнолыжные курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. "Сегодня выбор горнолыжных направлений больше, туристы ориентируются на цены, отельную базу и инфраструктуру курортов. Спрос на Сербию на уровне прошлого года", – отмечают в PAC Group.
По мнению участников туристического рынка, спрос мог быть и выше, если бы не высокие тарифы на перелеты. Сегодня Air Serbia летает в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Это самый короткий по времени путь в Европу: перелет из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Белград занимает три часа, из Казани – четыре часа.
Как рассказала руководитель направления компании ПАКС Наталья Мохова, этой зимой перелет Москва-Белград-Москва обойдется от 90 тысяч рублей на одного и выше. В новогодний период авиабилет на прямой рейс стоит от 120 тысяч рублей.
Так, по данным систем бронирования авиабилетов, за путешествие в Сербию с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 6 января придется отдать 146 тысяч рублей с багажом. Перелет с удобной стыковкой в Стамбуле обойдется в 94 тысяч рублей на одного пассажира.
"При глубине от полутора до двух месяцев до вылета, можно "поймать" тарифы на перелеты из Москвы в Белград и обратно от 700 евро. Однако пока на все даты с февраля до апреля тарифы на треть выше и начинаются от 1000 евро", – констатируют в Fun&Sun.
По данным участников рынка, большинство отелей на горнолыжных курортах Сербии подняли цены относительно прошлого сезона на 10-20 процентов. Средний чек на проживание в отеле категории "четыре звезды" (завтраки) этой зимой (за исключением праздничных дат) составит 90 000 – 110 000 рублей на двоих.
В новогодний период горнолыжный тур в Копаоник в "четверку" на семь ночей (перелет со стыковкой) обойдется около 380 тысяч рублей на двоих. Во второй половине января поездка по тем же параметрам будет на 100 тысяч рублей дешевле.
Экскурсионный тур в Сербию этой зимой на пять ночей стоит в среднем 280-300 тысяч рублей на двоих (перелет со стыковкой). В предложениях туроператоров есть интересные экскурсионные программы в Сербию на Новый год и Рождество: от 116-154 тысячи рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.