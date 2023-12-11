Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:22 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/serbiya-1915041321.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию - РИА Новости, 11.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию
Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:22
2023-12-11T14:22
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сербия
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148297_0:37:2467:1424_1920x0_80_0_0_19518511d9aa5ce46120328b8ffe7f98.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты, сообщает АТОР.В основном бронируются горнолыжные туры, далее по популярности следуют экскурсионные и сити-туры в Белград. Как отмечают эксперты компаний PAC Group и BSI Group, Сербия пользовалась хорошим спросом в прошлом зимнем сезоне, когда были проблемы со снегом на альпийских курортах.В этом году сезон в Альпах обещает быть снежным. Поэтому аудитория, которая может позволить себе такой отдых, возвращается на горнолыжные курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. "Сегодня выбор горнолыжных направлений больше, туристы ориентируются на цены, отельную базу и инфраструктуру курортов. Спрос на Сербию на уровне прошлого года", – отмечают в PAC Group.По мнению участников туристического рынка, спрос мог быть и выше, если бы не высокие тарифы на перелеты. Сегодня Air Serbia летает в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Это самый короткий по времени путь в Европу: перелет из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Белград занимает три часа, из Казани – четыре часа.Как рассказала руководитель направления компании ПАКС Наталья Мохова, этой зимой перелет Москва-Белград-Москва обойдется от 90 тысяч рублей на одного и выше. В новогодний период авиабилет на прямой рейс стоит от 120 тысяч рублей.Так, по данным систем бронирования авиабилетов, за путешествие в Сербию с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 6 января придется отдать 146 тысяч рублей с багажом. Перелет с удобной стыковкой в Стамбуле обойдется в 94 тысяч рублей на одного пассажира."При глубине от полутора до двух месяцев до вылета, можно "поймать" тарифы на перелеты из Москвы в Белград и обратно от 700 евро. Однако пока на все даты с февраля до апреля тарифы на треть выше и начинаются от 1000 евро", – констатируют в Fun&amp;Sun.По данным участников рынка, большинство отелей на горнолыжных курортах Сербии подняли цены относительно прошлого сезона на 10-20 процентов. Средний чек на проживание в отеле категории "четыре звезды" (завтраки) этой зимой (за исключением праздничных дат) составит 90 000 – 110 000 рублей на двоих.В новогодний период горнолыжный тур в Копаоник в "четверку" на семь ночей (перелет со стыковкой) обойдется около 380 тысяч рублей на двоих. Во второй половине января поездка по тем же параметрам будет на 100 тысяч рублей дешевле.Экскурсионный тур в Сербию этой зимой на пять ночей стоит в среднем 280-300 тысяч рублей на двоих (перелет со стыковкой). В предложениях туроператоров есть интересные экскурсионные программы в Сербию на Новый год и Рождество: от 116-154 тысячи рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.
https://ria.ru/20231114/kurorty-1909306195.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148297_0:0:2193:1644_1920x0_80_0_0_cbfdf05667eae559a2c68bc9c7672647.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, сербия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сербия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Сербию

АТОР: спрос на туры в Сербию сдерживают высокие тарифы на авиаперелеты

© Depositphotos.com / Kisa_MarkizaГорнолыжный курорт Копаоник в Сербии
Горнолыжный курорт Копаоник в Сербии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Depositphotos.com / Kisa_Markiza
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сербия остается единственным направлением в Европе, куда можно добраться на прямых рейсах, но спрос на туры в эту страну сдерживают высокие цены на перелеты, сообщает АТОР.
В основном бронируются горнолыжные туры, далее по популярности следуют экскурсионные и сити-туры в Белград. Как отмечают эксперты компаний PAC Group и BSI Group, Сербия пользовалась хорошим спросом в прошлом зимнем сезоне, когда были проблемы со снегом на альпийских курортах.
В этом году сезон в Альпах обещает быть снежным. Поэтому аудитория, которая может позволить себе такой отдых, возвращается на горнолыжные курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. "Сегодня выбор горнолыжных направлений больше, туристы ориентируются на цены, отельную базу и инфраструктуру курортов. Спрос на Сербию на уровне прошлого года", – отмечают в PAC Group.
По мнению участников туристического рынка, спрос мог быть и выше, если бы не высокие тарифы на перелеты. Сегодня Air Serbia летает в Белград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Это самый короткий по времени путь в Европу: перелет из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в Белград занимает три часа, из Казани – четыре часа.
Как рассказала руководитель направления компании ПАКС Наталья Мохова, этой зимой перелет Москва-Белград-Москва обойдется от 90 тысяч рублей на одного и выше. В новогодний период авиабилет на прямой рейс стоит от 120 тысяч рублей.
Так, по данным систем бронирования авиабилетов, за путешествие в Сербию с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 6 января придется отдать 146 тысяч рублей с багажом. Перелет с удобной стыковкой в Стамбуле обойдется в 94 тысяч рублей на одного пассажира.
"При глубине от полутора до двух месяцев до вылета, можно "поймать" тарифы на перелеты из Москвы в Белград и обратно от 700 евро. Однако пока на все даты с февраля до апреля тарифы на треть выше и начинаются от 1000 евро", – констатируют в Fun&Sun.
По данным участников рынка, большинство отелей на горнолыжных курортах Сербии подняли цены относительно прошлого сезона на 10-20 процентов. Средний чек на проживание в отеле категории "четыре звезды" (завтраки) этой зимой (за исключением праздничных дат) составит 90 000 – 110 000 рублей на двоих.
В новогодний период горнолыжный тур в Копаоник в "четверку" на семь ночей (перелет со стыковкой) обойдется около 380 тысяч рублей на двоих. Во второй половине января поездка по тем же параметрам будет на 100 тысяч рублей дешевле.
Экскурсионный тур в Сербию этой зимой на пять ночей стоит в среднем 280-300 тысяч рублей на двоих (перелет со стыковкой). В предложениях туроператоров есть интересные экскурсионные программы в Сербию на Новый год и Рождество: от 116-154 тысячи рублей, но за авиабилеты придется заплатить отдельно.
Курорт Шахдаг - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Эксперты назвали самые популярные у россиян зарубежные горнолыжные курорты
14 ноября, 15:49
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСербияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала