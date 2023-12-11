https://ria.ru/20231211/rvio-1915286295.html
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов - РИА Новости, 12.12.2023
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-11T18:56
2023-12-11T18:56
2023-12-12T12:59
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
россия
алма-ата
казахстан
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский. "Общество за 10 лет установило 575 монументальных объектов, мемориалов больших - 16…", - сказал он в ходе заседания попечительского совета РВИО. По его данным, сегодня РВИО также активно устанавливает мемориальные доски героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и Героям России, в том числе участникам спецоперации. Говоря о самых ярких проектах РВИО в уходящем году, Мединский назвал открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате (Казахстан), ставшего первым памятником этому российскому князю в Азии, а также открытие памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве. Глава общества подчеркнул, что за последние два года в новых регионах РФ было создано и восстановлено 17 монументов, один из самых масштабных - мемориал "Саур-могила" в ДНР, курган "Острая могила" в ЛНР и военное кладбище "Незаживающая рана Донбасса". "Саур-Могила", я скажу вам честно: побывав там, такая мысль пронзает сердце, что теперь эту землю уж совсем нельзя отдавать. Всё, совсем. Сгорим в аду, если отдадим", - признался Мединский.
https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, россия, алма-ата, казахстан
Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский, Россия, Алма-Ата, Казахстан
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
Мединский: РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский.
"Общество за 10 лет установило 575 монументальных объектов, мемориалов больших - 16…", - сказал он в ходе заседания попечительского совета РВИО.
По его данным, сегодня РВИО также активно устанавливает мемориальные доски героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и Героям России, в том числе участникам спецоперации.
Говоря о самых ярких проектах РВИО в уходящем году, Мединский назвал открытие памятника Александру Невскому
в Алма-Ате
(Казахстан
), ставшего первым памятником этому российскому князю в Азии
, а также открытие памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро
в Москве
.
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Глава общества подчеркнул, что за последние два года в новых регионах РФ было создано и восстановлено 17 монументов, один из самых масштабных - мемориал "Саур-могила" в ДНР
, курган "Острая могила" в ЛНР
и военное кладбище "Незаживающая рана Донбасса".
"Саур-Могила", я скажу вам честно: побывав там, такая мысль пронзает сердце, что теперь эту землю уж совсем нельзя отдавать. Всё, совсем. Сгорим в аду, если отдадим", - признался Мединский.