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РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов - РИА Новости, 12.12.2023
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18:56 11.12.2023 (обновлено: 12:59 12.12.2023)
https://ria.ru/20231211/rvio-1915286295.html
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов - РИА Новости, 12.12.2023
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов
Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-11T18:56
2023-12-12T12:59
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
россия
алма-ата
казахстан
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский. "Общество за 10 лет установило 575 монументальных объектов, мемориалов больших - 16…", - сказал он в ходе заседания попечительского совета РВИО. По его данным, сегодня РВИО также активно устанавливает мемориальные доски героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и Героям России, в том числе участникам спецоперации. Говоря о самых ярких проектах РВИО в уходящем году, Мединский назвал открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате (Казахстан), ставшего первым памятником этому российскому князю в Азии, а также открытие памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве. Глава общества подчеркнул, что за последние два года в новых регионах РФ было создано и восстановлено 17 монументов, один из самых масштабных - мемориал "Саур-могила" в ДНР, курган "Острая могила" в ЛНР и военное кладбище "Незаживающая рана Донбасса". "Саур-Могила", я скажу вам честно: побывав там, такая мысль пронзает сердце, что теперь эту землю уж совсем нельзя отдавать. Всё, совсем. Сгорим в аду, если отдадим", - признался Мединский.
https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html
россия
алма-ата
казахстан
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российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский, россия, алма-ата, казахстан
Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский, Россия, Алма-Ата, Казахстан
РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов

Мединский: РВИО за десять лет установило 575 памятников и мемориалов

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЦеремония открытия памятника святому князю Александру Невскому в Алма-Ате
Церемония открытия памятника святому князю Александру Невскому в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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Церемония открытия памятника святому князю Александру Невскому в Алма-Ате . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) за 10 лет работы открыло 575 мемориальных объектов, в том числе 17 - в новых регионах, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский.
"Общество за 10 лет установило 575 монументальных объектов, мемориалов больших - 16…", - сказал он в ходе заседания попечительского совета РВИО.
По его данным, сегодня РВИО также активно устанавливает мемориальные доски героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы и Героям России, в том числе участникам спецоперации.
Говоря о самых ярких проектах РВИО в уходящем году, Мединский назвал открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате (Казахстан), ставшего первым памятником этому российскому князю в Азии, а также открытие памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве.
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Глава общества подчеркнул, что за последние два года в новых регионах РФ было создано и восстановлено 17 монументов, один из самых масштабных - мемориал "Саур-могила" в ДНР, курган "Острая могила" в ЛНР и военное кладбище "Незаживающая рана Донбасса".
"Саур-Могила", я скажу вам честно: побывав там, такая мысль пронзает сердце, что теперь эту землю уж совсем нельзя отдавать. Всё, совсем. Сгорим в аду, если отдадим", - признался Мединский.
 
Российское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийРоссияАлма-АтаКазахстан
 
 
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