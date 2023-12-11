https://ria.ru/20231211/reyting-1914979520.html

Названы регионы – лидеры по скорости накопления на первый взнос по ипотеке

Названы регионы – лидеры по скорости накопления на первый взнос по ипотеке - РИА Новости, 11.12.2023

Названы регионы – лидеры по скорости накопления на первый взнос по ипотеке

Рейтинг регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, дольше всех копят на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T00:17

2023-12-11T00:17

2023-12-11T00:17

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Рейтинг регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, дольше всех копят на первый взнос в Чечне и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты отмечают, что ипотека в последние годы показывает в России феноменальные темпы роста. Миллионы семей воспользовались кредитными средствами банков, чтобы улучшить жилищные условия. Например, в 2023 году за 10 месяцев было выдано 1,7 миллиона жилищных кредитов на сумму 6,3 триллиона рублей. При этом для того, чтобы взять ипотечный кредит нужно располагать сбережениями на первоначальный взнос. По статистике, чаще всего первоначальный взнос составляет 20-30% от стоимости квартиры. Таким образом, население потратило порядка двух триллионов рублей своих сбережений на первоначальные взносы по ипотеке. Как считали рейтинг Зачастую именно отсутствие необходимых сбережений делает невозможным для семей улучшение жилищных условий даже при помощи ипотечных программ. Многие люди годами копят средства, но этого оказывается недостаточно для формирования необходимой суммы. Эксперты РИА Новости провели исследование способности россиян копить средства на первоначальный взнос по ипотеке. По результатам исследования был подготовлен рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой шестидесятиметровой квартиры в своем регионе. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является доля семей из двух работающих и одного ребенка, которые не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет непрерывной работы. Копить шесть лет и меньше Эксперты подсчитали, что в большинстве российских регионов семье из двух работающих нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке менее шести лет. Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму является Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь это можно сделать за два года и три месяца. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Магаданская область, в котором срок накопления составляет два года и шесть месяцев. Замыкает первую тройку регионов Ненецкий автономный округ с результатом два года и семь месяцев. На четвертом и пятом местах располагаются Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, где миллион рублей можно накопить за два года и восемь месяцев и два года девять месяцев соответственно. Таким образом, ТОП-5 регионов могут похвастаться тем, что в них копить на взнос на ипотеку надо менее трех лет. Эксперты отмечают, что такой результат связан с высокими зарплатами северных регионов, а также вахтовым характером многих работ и соответственно низкой привлекательностью местного рынка жилья, что определяет невысокие цены на нем. Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 также вошли Иркутская область, Мурманская область, Коми, Саха (Якутия) и Сахалинская область. Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В целом в текущем рейтинге насчитывается 14 регионов, где копить на первоначальный взнос нужно менее четырех лет, а в большинстве регионов накопить нужную сумму при модельных условиях можно менее чем за шесть лет. В нижней части рейтинга расположились преимущественно северокавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить на первый взнос по ипотеке нужно 11-15 лет, то есть более чем в пять раз дольше, чем в регионах из ТОП-5. Копить 10 лет и дольше Оценивая долю семей (двое работающих и ребенок), которые не смогут накопить первоначальный взнос за 10 лет, эксперты отмечают еще большую разницу между регионами. Если по среднему времени накопления нужной суммы регионы отличаются максимально в шесть раз, то по доле семей, которые не смогут накопить первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, разница достигает 10 раз. Наименьшая доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос за 10 лет наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (10,3%), в Магаданской области (10,5%), в Сахалинской области (13,8%), а также в Иркутской области (15,3%). Санкт-Петербург занял одно из лидирующих мест по возможностям накопить первоначальный взнос за 10 лет. Во второй столице России лишь 16,6% семей не смогут накопить нужную сумму денег за 10 лет, что соответствует седьмому месту среди всех регионов. Москва расположилась на 29 позиции по данному показателю с результатом 23,8% семей, которые не смогут накопить первоначальный взнос за 10 лет.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231211/ipoteka-1914952326.html

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https://ria.ru/20231113/ipoteka-1909028244.html

https://realty.ria.ru/20231205/ipoteka-1913956333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ипотека, россия, риа рейтинг, общество, экономика