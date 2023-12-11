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Жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену - РИА Новости, 11.12.2023
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11:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/putin-1915021831.html
Жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену
Жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену - РИА Новости, 11.12.2023
Жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену
Жители подмосковного Жуковского и юные хоккеисты отправили видеообращение к "Итогам года" с Владимиром Путиным с просьбой построить современную ледовую арену, а РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:08
2023-12-11T11:08
общество
жуковский
калининград
калининградская область
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители подмосковного Жуковского и юные хоккеисты отправили видеообращение к "Итогам года" с Владимиром Путиным с просьбой построить современную ледовую арену, а жители Калининграда просят разобраться с ценами на авиабилеты. Глава государства подведет итоги года 14 декабря в прямом эфире, ответив на вопросы россиян и журналистов. "Мы находимся в историческом месте: именно с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал своё шествие по стране всесоюзный юношеский турнир "Золотая шайба". Сегодня нашим детям всё труднее достойно выступать на соревнованиях, поскольку условия тренировочного процесса в нашем городе отстают не только от столичных, но и многих региональных. Более пяти тысяч жителей Жуковского просят Вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов", - говорится в обращении, которое поступило на сайт москва-путину.рф. Из Калининградской области поступил вопрос о субсидировании авиабилетов. "Наш регион находится в анклавном положении. Добраться до остальной территории РФ проблематично, так как очень высокие цены на авиабилеты. Обещали субсидии из федерального бюджета, но по факту дешёвых билетов в продаже как не было, так и нет. Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов – просто катастрофа и не сопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000–15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?" - говорится в обращении. Еще один вопрос касается тарифов на интернет и его скорости в Среднеколымском районе на севере Якутии. Как отмечает автор вопроса, "каждому необходимо копить деньги на спутниковую тарелку, и то большинству не по карману".
https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html
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общество, жуковский, калининград, калининградская область, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Жуковский, Калининград, Калининградская область, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену

Юные хоккеисты и жители Жуковского попросили Путина построить ледовую арену

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители подмосковного Жуковского и юные хоккеисты отправили видеообращение к "Итогам года" с Владимиром Путиным с просьбой построить современную ледовую арену, а жители Калининграда просят разобраться с ценами на авиабилеты.
Глава государства подведет итоги года 14 декабря в прямом эфире, ответив на вопросы россиян и журналистов.
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"Мы находимся в историческом месте: именно с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал своё шествие по стране всесоюзный юношеский турнир "Золотая шайба". Сегодня нашим детям всё труднее достойно выступать на соревнованиях, поскольку условия тренировочного процесса в нашем городе отстают не только от столичных, но и многих региональных. Более пяти тысяч жителей Жуковского просят Вас о строительстве в нашем городе современной ледовой арены для юных хоккеистов", - говорится в обращении, которое поступило на сайт москва-путину.рф.
Из Калининградской области поступил вопрос о субсидировании авиабилетов.
"Наш регион находится в анклавном положении. Добраться до остальной территории РФ проблематично, так как очень высокие цены на авиабилеты. Обещали субсидии из федерального бюджета, но по факту дешёвых билетов в продаже как не было, так и нет. Если нужно срочно куда-то выехать, то стоимость билетов – просто катастрофа и не сопоставима с доходами населения, которые совсем не такие, как рапортует Росстат. Билет до Москвы или Санкт-Петербурга стоит 10 000–15 000 рублей, то есть фактически треть зарплаты?" - говорится в обращении.
Еще один вопрос касается тарифов на интернет и его скорости в Среднеколымском районе на севере Якутии. Как отмечает автор вопроса, "каждому необходимо копить деньги на спутниковую тарелку, и то большинству не по карману".
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ОбществоЖуковскийКалининградКалининградская областьВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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