https://ria.ru/20231211/pshenitsa-1915174706.html
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы - РИА Новости, 11.12.2023
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:04
2023-12-11T20:04
2023-12-11T22:01
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщила пресс-служба кабинета министров. "В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.Нововведение будет действовать по 31 мая 2024 года. Как пояснили в правительстве, эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.Документ предусматривает ряд исключений. Запрет не коснется:Помимо этого, в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу можно поставлять по определенным квотам и при согласии Минсельхоза.Российское ведомство выступило с инициативой о запрете экспорта в начале ноября. В Минсельхозе подчеркнули, что из-за плохой погоды в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума. Исходя из этого, ограничение поставок необходимо для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон, отметили в ведомстве.В свою очередь, отраслевые эксперты заявляли РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично, учитывая Доктрину продовольственной безопасности, но на работу крупных поставщиков это не повлияет. Между тем высказывались и опасения из-за паузы в выращивании этой сельхозкультуры — твердые сорта не сильно востребованы на внутреннем рынке. Минсельхоз сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируется увеличить.
https://ria.ru/20231011/pshenitsa-1901906863.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Правительство России временно запретило экспортировать твердую пшеницу, сообщила пресс-служба
кабинета министров.
«
"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.
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Нововведение будет действовать по 31 мая 2024 года. Как пояснили в правительстве, эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную обстановку с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
Документ предусматривает ряд исключений. Запрет не коснется:
- экспорта твердой пшеницы для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений;
- вывоза зерна в Абхазию и Южную Осетию;
- экспорта в качестве припасов.
Помимо этого, в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу можно поставлять по определенным квотам и при согласии Минсельхоза.
Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода
Российское ведомство выступило с инициативой о запрете экспорта в начале ноября. В Минсельхозе подчеркнули, что из-за плохой погоды в большинстве стран-производителей урожай твердой пшеницы в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума. Исходя из этого, ограничение поставок необходимо для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон, отметили в ведомстве.
В свою очередь, отраслевые эксперты заявляли РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично, учитывая Доктрину продовольственной безопасности, но на работу крупных поставщиков это не повлияет. Между тем высказывались и опасения из-за паузы в выращивании этой сельхозкультуры — твердые сорта не сильно востребованы на внутреннем рынке. Минсельхоз
сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируется увеличить.
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