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В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека - РИА Новости, 11.12.2023
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14:36 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915080666.html
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека - РИА Новости, 11.12.2023
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека
В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:36
2023-12-11T14:36
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АСТАНА, 11 дек – РИА Новости. В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник журналистам начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Касым. В Костанае 11 декабря в результате взрыва газобалонного оборудования обрушилось одноэтажное здание, предназначенное для ремонта грузовых автомобилей. "Нам удалось извлечь из-под завалов трех человек, один из них "тяжелый" (в тяжелом состоянии – ред.). По спискам работодателей под завалами могут находиться, предположительно, до трех человек, но неизвестно, сколько еще там находилось лиц, не относящихся к этой организации", - сообщил Касым. По его словам, продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложняются тем, что завалы представляют собой конструкции огромной массы. Спасатели разбирают обрушения как с помощью техники, так и вручную. Информации о погибших нет. По предварительной версии, обрушение здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей, произошло в результате взрыва газобаллонного оборудования. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, за первой медицинской помощью обратились 13 человек. Ранее в понедельник городское издание "Наша газета" сообщило, что под завалами обрушившегося в Костанае здания находится семь человек.
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в мире, казахстан, кайрат
В мире, Казахстан, Кайрат
В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека

В Казахстане под руинами обрушившегося при взрыве газа здания остаются трое

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 11 дек – РИА Новости. В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник журналистам начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Касым.
В Костанае 11 декабря в результате взрыва газобалонного оборудования обрушилось одноэтажное здание, предназначенное для ремонта грузовых автомобилей.
«
"Нам удалось извлечь из-под завалов трех человек, один из них "тяжелый" (в тяжелом состоянии – ред.). По спискам работодателей под завалами могут находиться, предположительно, до трех человек, но неизвестно, сколько еще там находилось лиц, не относящихся к этой организации", - сообщил Касым.
По его словам, продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложняются тем, что завалы представляют собой конструкции огромной массы. Спасатели разбирают обрушения как с помощью техники, так и вручную. Информации о погибших нет.
По предварительной версии, обрушение здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей, произошло в результате взрыва газобаллонного оборудования.
По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, за первой медицинской помощью обратились 13 человек.
Ранее в понедельник городское издание "Наша газета" сообщило, что под завалами обрушившегося в Костанае здания находится семь человек.
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