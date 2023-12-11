https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915080666.html

В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека

В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека - РИА Новости, 11.12.2023

В Казахстане под руинами обрушившегося здания остаются три человека

В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:36

2023-12-11T14:36

2023-12-11T14:36

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кайрат

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АСТАНА, 11 дек – РИА Новости. В казахстанском Костанае под завалами здания, обрушившегося из-за взрыва газобалонного оборудования, могут находиться три человека, сообщил в понедельник журналистам начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Касым. В Костанае 11 декабря в результате взрыва газобалонного оборудования обрушилось одноэтажное здание, предназначенное для ремонта грузовых автомобилей. "Нам удалось извлечь из-под завалов трех человек, один из них "тяжелый" (в тяжелом состоянии – ред.). По спискам работодателей под завалами могут находиться, предположительно, до трех человек, но неизвестно, сколько еще там находилось лиц, не относящихся к этой организации", - сообщил Касым. По его словам, продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложняются тем, что завалы представляют собой конструкции огромной массы. Спасатели разбирают обрушения как с помощью техники, так и вручную. Информации о погибших нет. По предварительной версии, обрушение здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей, произошло в результате взрыва газобаллонного оборудования. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, за первой медицинской помощью обратились 13 человек. Ранее в понедельник городское издание "Наша газета" сообщило, что под завалами обрушившегося в Костанае здания находится семь человек.

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в мире, казахстан, кайрат