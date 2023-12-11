https://ria.ru/20231211/peterburg-1915089766.html

В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор

В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор - РИА Новости, 11.12.2023

В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор

Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге в 2024 году предложили направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:17

2023-12-11T15:17

2023-12-11T15:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге в 2024 году предложили направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке, сообщает городской комитет по развитию туризма. В Петербурге состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору, где обсуждались объекты, на которые могут пойти эти средства. "Эти средства предложено направить на полное благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: "Ласковый" и "Дюны", которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп", – говорится в сообщении. Также рекомендовано сделать вклад в ведущуюся реставрацию Московских триумфальных ворот – одной из визитных карточек Северной столицы. Финансирование предлагается направить и на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района, который станет еще одним объектом новой туристской географии ПетербургаПеречень объектов будет утвержден правительством Санкт-Петербурга. Город вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка сбора. Переходный период установлен по обращениям общественных объединений сферы гостеприимства для подготовки введения курортного сбора. Собранные средства могут направляться на развитие туристской инфраструктуры. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

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