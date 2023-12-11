Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:17 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/peterburg-1915089766.html
В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор
В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор - РИА Новости, 11.12.2023
В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор
Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге в 2024 году предложили направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:17
2023-12-11T15:17
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
санкт-петербург
курортный сбор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866547146_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_050f052f4379244ba872ceb976e277bd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге в 2024 году предложили направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке, сообщает городской комитет по развитию туризма. В Петербурге состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору, где обсуждались объекты, на которые могут пойти эти средства. "Эти средства предложено направить на полное благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: "Ласковый" и "Дюны", которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп", – говорится в сообщении. Также рекомендовано сделать вклад в ведущуюся реставрацию Московских триумфальных ворот – одной из визитных карточек Северной столицы. Финансирование предлагается направить и на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района, который станет еще одним объектом новой туристской географии ПетербургаПеречень объектов будет утвержден правительством Санкт-Петербурга. Город вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка сбора. Переходный период установлен по обращениям общественных объединений сферы гостеприимства для подготовки введения курортного сбора. Собранные средства могут направляться на развитие туристской инфраструктуры. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231124/sbor-1911620197.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866547146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec5840ddb8189babfb781fec3fb8030e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, курортный сбор
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Курортный сбор
В Петербурге решили, на что потратят курортный сбор

В Петербурге предложили объекты, на которые планируется направить курортный сбор

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо Московских Триумфальных ворот в Санкт-Петербурге.
Девушка проходит мимо Московских Триумфальных ворот в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Средства от курортного сбора в Санкт-Петербурге в 2024 году предложили направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке, сообщает городской комитет по развитию туризма.
В Петербурге состоялось первое заседание Общественного совета по курортному сбору, где обсуждались объекты, на которые могут пойти эти средства.
"Эти средства предложено направить на полное благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе: "Ласковый" и "Дюны", которые, в частности, планируется украсить небольшими скульптурами балтийских кольчатых нерп", – говорится в сообщении.
Также рекомендовано сделать вклад в ведущуюся реставрацию Московских триумфальных ворот – одной из визитных карточек Северной столицы. Финансирование предлагается направить и на создание фонтана в Линейном парке на намываемой территории Василеостровского района, который станет еще одним объектом новой туристской географии Петербурга
Перечень объектов будет утвержден правительством Санкт-Петербурга.
Город вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка сбора. Переходный период установлен по обращениям общественных объединений сферы гостеприимства для подготовки введения курортного сбора. Собранные средства могут направляться на развитие туристской инфраструктуры. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей.
Парк Цветник и кофейня Гукасова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Ставрополье поставило рекорд по курортному сбору
24 ноября, 16:22
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСанкт-ПетербургКурортный сбор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала