https://ria.ru/20231211/ogon-1915017667.html

В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь

В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь - РИА Новости, 11.12.2023

В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь

Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:51

2023-12-11T10:51

2023-12-11T11:32

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. На место происшествия был направлен наряд полиции. "При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность двоих из них удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям", - говорится в сообщении. В настоящее время по этому факту полицией проводится проверка.

https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

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Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге. Нарушителями оказались двое братьев 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья, сообщает полиция, которая начала проверку. 2023-12-11T10:51 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург