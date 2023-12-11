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В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь - РИА Новости, 11.12.2023
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10:51 11.12.2023 (обновлено: 11:32 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ogon-1915017667.html
В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь
В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь - РИА Новости, 11.12.2023
В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь
Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:51
2023-12-11T11:32
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. На место происшествия был направлен наряд полиции. "При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность двоих из них удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям", - говорится в сообщении. В настоящее время по этому факту полицией проводится проверка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге
Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге. Нарушителями оказались двое братьев 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья, сообщает полиция, которая начала проверку.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге школьники забросали снегом Вечный огонь

В Петербурге школьники потушили Вечный огонь, забросав его снегом

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как дети потушили Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, забросав его снегом, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. На место происшествия был направлен наряд полиции.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность двоих из них удалось установить. Нарушителями оказались двое братьев, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Несовершеннолетние опрошены и переданы родителям", - говорится в сообщении.
В настоящее время по этому факту полицией проводится проверка.
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