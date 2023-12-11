https://ria.ru/20231211/nauka-1914529430.html

Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье

Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье - РИА Новости, 11.12.2023

Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:00

2023-12-11T07:00

2023-12-11T07:00

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы присутствия в Поволжье в 1 веке н.э. западных финнов. По словам исследователей, отнести памятник к писеральско-андреевской группе позволяют не только найденные предметы материальной культуры, но и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов.Группа ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Института археологии РАН (ИА РАН) и Академии наук Республики Татарстан в 2023 году обнаружили на территории Нижегородской области уникальный археологический объект с захоронениями трех периодов: 5–4 вв. до н.э., 1 в н.э., 2–3 вв. н. э. По словам специалистов, найденные в могильнике воинские и бытовые предметы позволяют судить о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.Как отметил Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН Олег Радюш, более значимыми находками отмечен горизонт, относимый специалистами к 1 веку н.э. Он принадлежит к памятникам писеральско-андреевской группы – как и знаменитый Андреевский курган в Республике Мордовия. На территории Поволжья известны лишь несколько таких памятников, благодаря которым возможно установить время и географию миграций различных этнических групп на рубеже эпох.Сурско-Свияжское междуречье, где сделаны находки, на рубеже эр было промежуточной территорией между разными этнокультурными группами: западными и восточными финнами, рассказали специалисты Самарского университета. Изучение этого района направлено на установлении времени появления в Поволжье западных финнов – предков марийцев, мокшан и эрзян."Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, одинаковые по виду с обнаруженными на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно позволяют связать два этих археологических памятника", – отметил Радюш.Однако если объекты материальной культуры и могли попасть на территорию Сурско-Свияжского междуречья в результате торговли, то погребальные практики более точно характеризуют этнокультурный состав населения, отметил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов.В горизонте 1 века н.э. исследователи обнаружили захоронения с верхними челюстями в качестве трофеев, эта практика широко использовалась в погребениях на Андреевском кургане в 1-2 веках н.э., где несколько вырубленных человеческих верхних челюстей были нанизаны через специально сделанные отверстия на поводья уздечки."В части гипотезы об использовании частей человеческого тела в качестве своеобразного военного трофея можно говорить о головах врагов, а челюстные фрагменты черепов, скорее всего, выступали "pars pro toto", то есть как часть вместо целого", – рассказал Зубов.Исследователь объяснил, что в жизни человечества на протяжении многих тысячелетий декапитация являлась неотъемлемым атрибутом в сакральной и военной сферах разных обществ. И население Волго-Уралья не является здесь исключением. Скорее наоборот, в эпоху раннего железного века эта традиция в регионе достигла пика своего развития, о чем свидетельствуют материалы раскопок нескольких некрополей этого времени.Изготовление из частей человеческого тела "военных трофеев", отрубание головы у врагов, использование в погребальной обрядности человеческих жертв при похоронах знатных воинов дает возможность изучить еще одну сторону воинской субкультуры в рамках общих традиций верований древнего населения, подчеркнул Зубов.Историки придерживаются гипотезы о том, что обособление западных финнов в отдельную группу произошло в результате их миграции с востока, однако не могут точно установить, когда именно происходило это переселение, отметили специалисты. Они пояснили, что именно археологические раскопки малоизученных памятников Сурско-Свияжского междуречья может пролить свет на этногенез современных народов, проживающих на территории современного Поволжья и Приуралья.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

https://ria.ru/20231128/nauka-1912197479.html

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россия, поволжье, республика татарстан (татарстан), нижегородская область, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, самарский университет