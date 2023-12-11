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Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье - РИА Новости, 11.12.2023
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Наука
 
07:00 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/nauka-1914529430.html
Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье
Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье - РИА Новости, 11.12.2023
Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье
Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:00
2023-12-11T07:00
наука
россия
поволжье
республика татарстан (татарстан)
нижегородская область
наука
университетская наука
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы присутствия в Поволжье в 1 веке н.э. западных финнов. По словам исследователей, отнести памятник к писеральско-андреевской группе позволяют не только найденные предметы материальной культуры, но и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов.Группа ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Института археологии РАН (ИА РАН) и Академии наук Республики Татарстан в 2023 году обнаружили на территории Нижегородской области уникальный археологический объект с захоронениями трех периодов: 5–4 вв. до н.э., 1 в н.э., 2–3 вв. н. э. По словам специалистов, найденные в могильнике воинские и бытовые предметы позволяют судить о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.Как отметил Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН Олег Радюш, более значимыми находками отмечен горизонт, относимый специалистами к 1 веку н.э. Он принадлежит к памятникам писеральско-андреевской группы – как и знаменитый Андреевский курган в Республике Мордовия. На территории Поволжья известны лишь несколько таких памятников, благодаря которым возможно установить время и географию миграций различных этнических групп на рубеже эпох.Сурско-Свияжское междуречье, где сделаны находки, на рубеже эр было промежуточной территорией между разными этнокультурными группами: западными и восточными финнами, рассказали специалисты Самарского университета. Изучение этого района направлено на установлении времени появления в Поволжье западных финнов – предков марийцев, мокшан и эрзян.&quot;Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, одинаковые по виду с обнаруженными на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно позволяют связать два этих археологических памятника&quot;, – отметил Радюш.Однако если объекты материальной культуры и могли попасть на территорию Сурско-Свияжского междуречья в результате торговли, то погребальные практики более точно характеризуют этнокультурный состав населения, отметил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов.В горизонте 1 века н.э. исследователи обнаружили захоронения с верхними челюстями в качестве трофеев, эта практика широко использовалась в погребениях на Андреевском кургане в 1-2 веках н.э., где несколько вырубленных человеческих верхних челюстей были нанизаны через специально сделанные отверстия на поводья уздечки."В части гипотезы об использовании частей человеческого тела в качестве своеобразного военного трофея можно говорить о головах врагов, а челюстные фрагменты черепов, скорее всего, выступали "pars pro toto", то есть как часть вместо целого", – рассказал Зубов.Исследователь объяснил, что в жизни человечества на протяжении многих тысячелетий декапитация являлась неотъемлемым атрибутом в сакральной и военной сферах разных обществ. И население Волго-Уралья не является здесь исключением. Скорее наоборот, в эпоху раннего железного века эта традиция в регионе достигла пика своего развития, о чем свидетельствуют материалы раскопок нескольких некрополей этого времени.Изготовление из частей человеческого тела "военных трофеев", отрубание головы у врагов, использование в погребальной обрядности человеческих жертв при похоронах знатных воинов дает возможность изучить еще одну сторону воинской субкультуры в рамках общих традиций верований древнего населения, подчеркнул Зубов.Историки придерживаются гипотезы о том, что обособление западных финнов в отдельную группу произошло в результате их миграции с востока, однако не могут точно установить, когда именно происходило это переселение, отметили специалисты. Они пояснили, что именно археологические раскопки малоизученных памятников Сурско-Свияжского междуречья может пролить свет на этногенез современных народов, проживающих на территории современного Поволжья и Приуралья.
https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html
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россия, поволжье, республика татарстан (татарстан), нижегородская область, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, самарский университет
Наука, Россия, Поволжье, Республика Татарстан (Татарстан), Нижегородская область, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Российская академия наук, Самарский университет

Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье

© Depositphotos.com / CouperfieldРуки археолога с черепом
Руки археолога с черепом - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Depositphotos.com / Couperfield
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы присутствия в Поволжье в 1 веке н.э. западных финнов. По словам исследователей, отнести памятник к писеральско-андреевской группе позволяют не только найденные предметы материальной культуры, но и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов.
Группа ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Института археологии РАН (ИА РАН) и Академии наук Республики Татарстан в 2023 году обнаружили на территории Нижегородской области уникальный археологический объект с захоронениями трех периодов: 5–4 вв. до н.э., 1 в н.э., 2–3 вв. н. э. По словам специалистов, найденные в могильнике воинские и бытовые предметы позволяют судить о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.
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Как отметил Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН Олег Радюш, более значимыми находками отмечен горизонт, относимый специалистами к 1 веку н.э. Он принадлежит к памятникам писеральско-андреевской группы – как и знаменитый Андреевский курган в Республике Мордовия. На территории Поволжья известны лишь несколько таких памятников, благодаря которым возможно установить время и географию миграций различных этнических групп на рубеже эпох.
Сурско-Свияжское междуречье, где сделаны находки, на рубеже эр было промежуточной территорией между разными этнокультурными группами: западными и восточными финнами, рассказали специалисты Самарского университета. Изучение этого района направлено на установлении времени появления в Поволжье западных финнов – предков марийцев, мокшан и эрзян.
«

"Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, одинаковые по виду с обнаруженными на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно позволяют связать два этих археологических памятника", – отметил Радюш.

© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
1 из 6
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
2 из 6
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
3 из 6
© Фото : Радюш О.А.Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
© Фото : Радюш О.А.
4 из 6
© Фото : Радюш О.А.Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
5 из 6
© Фото : Радюш О.А.Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
6 из 6
Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
1 из 6
Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
2 из 6
Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
3 из 6
Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
© Фото : Радюш О.А.
4 из 6
Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
5 из 6
Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
6 из 6
Однако если объекты материальной культуры и могли попасть на территорию Сурско-Свияжского междуречья в результате торговли, то погребальные практики более точно характеризуют этнокультурный состав населения, отметил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов.
В горизонте 1 века н.э. исследователи обнаружили захоронения с верхними челюстями в качестве трофеев, эта практика широко использовалась в погребениях на Андреевском кургане в 1-2 веках н.э., где несколько вырубленных человеческих верхних челюстей были нанизаны через специально сделанные отверстия на поводья уздечки.
"В части гипотезы об использовании частей человеческого тела в качестве своеобразного военного трофея можно говорить о головах врагов, а челюстные фрагменты черепов, скорее всего, выступали "pars pro toto", то есть как часть вместо целого", – рассказал Зубов.
Черепа с созданными на них глиняными масками, относящимися к погребению тесинской археологической культуры. Фото раскопок 2021 г. Археологический памятник Уйтаг-5 в Аскизском районе Республики Хакасия. Институт археологии и этнографии СО РАН/Евгений Богданов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Исследователь объяснил, что в жизни человечества на протяжении многих тысячелетий декапитация являлась неотъемлемым атрибутом в сакральной и военной сферах разных обществ. И население Волго-Уралья не является здесь исключением. Скорее наоборот, в эпоху раннего железного века эта традиция в регионе достигла пика своего развития, о чем свидетельствуют материалы раскопок нескольких некрополей этого времени.
Изготовление из частей человеческого тела "военных трофеев", отрубание головы у врагов, использование в погребальной обрядности человеческих жертв при похоронах знатных воинов дает возможность изучить еще одну сторону воинской субкультуры в рамках общих традиций верований древнего населения, подчеркнул Зубов.
Историки придерживаются гипотезы о том, что обособление западных финнов в отдельную группу произошло в результате их миграции с востока, однако не могут точно установить, когда именно происходило это переселение, отметили специалисты. Они пояснили, что именно археологические раскопки малоизученных памятников Сурско-Свияжского междуречья может пролить свет на этногенез современных народов, проживающих на территории современного Поволжья и Приуралья.
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НаукаРоссияПоволжьеРеспублика Татарстан (Татарстан)Нижегородская областьНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссийская академия наукСамарский университет
 
 
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