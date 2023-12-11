Отрубленные челюсти. Ученые нашли следы финнов в Поволжье
© Depositphotos.com / CouperfieldРуки археолога с черепом
© Depositphotos.com / Couperfield
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан впервые обнаружили в Нижегородской области захоронение, фиксирующее следы присутствия в Поволжье в 1 веке н.э. западных финнов. По словам исследователей, отнести памятник к писеральско-андреевской группе позволяют не только найденные предметы материальной культуры, но и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов.
Группа ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Института археологии РАН (ИА РАН) и Академии наук Республики Татарстан в 2023 году обнаружили на территории Нижегородской области уникальный археологический объект с захоронениями трех периодов: 5–4 вв. до н.э., 1 в н.э., 2–3 вв. н. э. По словам специалистов, найденные в могильнике воинские и бытовые предметы позволяют судить о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.
Как отметил Научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН Олег Радюш, более значимыми находками отмечен горизонт, относимый специалистами к 1 веку н.э. Он принадлежит к памятникам писеральско-андреевской группы – как и знаменитый Андреевский курган в Республике Мордовия. На территории Поволжья известны лишь несколько таких памятников, благодаря которым возможно установить время и географию миграций различных этнических групп на рубеже эпох.
Сурско-Свияжское междуречье, где сделаны находки, на рубеже эр было промежуточной территорией между разными этнокультурными группами: западными и восточными финнами, рассказали специалисты Самарского университета. Изучение этого района направлено на установлении времени появления в Поволжье западных финнов – предков марийцев, мокшан и эрзян.
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"Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, одинаковые по виду с обнаруженными на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно позволяют связать два этих археологических памятника", – отметил Радюш.
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
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© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
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© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
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© Фото : Радюш О.А.Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
© Фото : Радюш О.А.
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© Фото : Радюш О.А.Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
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© Фото : Радюш О.А.Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
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Человеческая челюсть с отверстием для подвешивания из погребений Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
1 из 6
Человеческие челюсти и бронзовые бляхи из погребения 25/1 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
2 из 6
Человеческая челюсть, костяная пряжка и клыки медведя из погребения 37 Андреевского кургана в Мордовии
© Степанов П.Д. 1973 г. из публикации в Кратких сообщениях Института археологии АН СССР Вып.136, с.86-91
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Удила и псалии 1 в. н.э. из разрушенных погребений Пильнинского могильника в Нижегородской области
© Фото : Радюш О.А.
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Фотофиксация погребения 5-4 вв. до н.э. на Пильнинском могильнике в Нижегородской области во время раскопок 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
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Раскоп 1 на Пильнинском могильнике в 2023 г
© Фото : Радюш О.А.
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Однако если объекты материальной культуры и могли попасть на территорию Сурско-Свияжского междуречья в результате торговли, то погребальные практики более точно характеризуют этнокультурный состав населения, отметил ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов.
В горизонте 1 века н.э. исследователи обнаружили захоронения с верхними челюстями в качестве трофеев, эта практика широко использовалась в погребениях на Андреевском кургане в 1-2 веках н.э., где несколько вырубленных человеческих верхних челюстей были нанизаны через специально сделанные отверстия на поводья уздечки.
"В части гипотезы об использовании частей человеческого тела в качестве своеобразного военного трофея можно говорить о головах врагов, а челюстные фрагменты черепов, скорее всего, выступали "pars pro toto", то есть как часть вместо целого", – рассказал Зубов.
Исследователь объяснил, что в жизни человечества на протяжении многих тысячелетий декапитация являлась неотъемлемым атрибутом в сакральной и военной сферах разных обществ. И население Волго-Уралья не является здесь исключением. Скорее наоборот, в эпоху раннего железного века эта традиция в регионе достигла пика своего развития, о чем свидетельствуют материалы раскопок нескольких некрополей этого времени.
Изготовление из частей человеческого тела "военных трофеев", отрубание головы у врагов, использование в погребальной обрядности человеческих жертв при похоронах знатных воинов дает возможность изучить еще одну сторону воинской субкультуры в рамках общих традиций верований древнего населения, подчеркнул Зубов.
Историки придерживаются гипотезы о том, что обособление западных финнов в отдельную группу произошло в результате их миграции с востока, однако не могут точно установить, когда именно происходило это переселение, отметили специалисты. Они пояснили, что именно археологические раскопки малоизученных памятников Сурско-Свияжского междуречья может пролить свет на этногенез современных народов, проживающих на территории современного Поволжья и Приуралья.