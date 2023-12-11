https://ria.ru/20231211/migranty-1915168640.html
Из России могут выдворить семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь
Из России могут выдворить семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь - РИА Новости, 12.12.2023
Из России могут выдворить семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь
Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-11T19:32
2023-12-11T19:32
2023-12-12T00:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Санкт-Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красное Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовало двое братьев, 10 и 14 лет, из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все они - граждане стран ближнего зарубежья. "Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают на территории Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Из России могут выдворить семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь
Семьи потушивших Вечный огонь в Петербурге подростков могут выдворить из РФ