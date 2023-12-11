https://ria.ru/20231211/medoborudovanie-1915073597.html

Новое медоборудование поступит в две больницы Ямала

Новое медоборудование поступит в две больницы Ямала - РИА Новости, 11.12.2023

Новое медоборудование поступит в две больницы Ямала

Новое медоборудование приобретут в больницы Ямала: в Лабытнанги появится аппарат МРТ, а в Салехарде – новый ангиограф, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:20

2023-12-11T14:20

2023-12-11T14:20

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

медицина

больницы

медучреждения

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САЛЕХАРД, 11 дек - РИА Новости. Новое медоборудование приобретут в больницы Ямала: в Лабытнанги появится аппарат МРТ, а в Салехарде – новый ангиограф, сообщила пресс-служба главы региона. "В 2024 году для Лабытнанги закупят аппарат МРТ, для Салехарда – новый ангиограф. Соответствующее поручение дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии", — говорится в сообщении. Потребность в МРТ озвучил терапевт лабытнангской больницы Владимир Кокарев. "Практически каждый день ко мне приходят пациенты, которые нуждаются в МРТ-обследовании. Это очень востребованная процедура. К сожалению, сейчас мне приходится направлять пациентов в Салехард, в распутицу это крайне проблематично. Практически во всех больницах уже установлены МРТ, есть ли возможность купить аппарат и для Лабытнанги?", – приводятся в сообщении слова доктора. Артюхов поддержал инициативу врача. "Диагностика на Ямале должна быть самая лучшая и обязательно доступна каждому. Мы планомерно оснащаем наши больницы — покупаем новые аппараты УЗИ экспертного класса, КТ, МРТ. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявлять заболевания и приступать к лечению, при необходимости — направить в федеральный центр. Поэтому решение по покупке МРТ для Лабытнанги тоже поддержу", — цитирует губернатора его пресс-служба. Во время прямой линии Артюхов также озвучил, что уже в следующем году в региональном сосудистом центре окружной больницы установят новый ангиограф, помещение для него уже готово. Он заменит предыдущий устаревший аппарат. Это позволит проводить исследования сердечно-сосудистой системы, кровеносных сосудов, а также операции на сердце и сосудах. Особенно актуально оборудование при инфарктах миокарда и восстановлении кровотока пораженного участка сердечной мышцы. За последние пять лет на Ямале современными МРТ-аппаратами оснастили все крупные больницы. Два томографа установлены в Ноябрьске, по одному – в медучреждениях Надыма, Салехарда, Нового Уренгоя и Тарко-Сале. До конца года ожидается поставка аппарата в Губкинский, сейчас там завершается строительство модуля, где разместится оборудование, уточняют власти.

https://ria.ru/20231123/meditsina-1911345149.html

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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), медицина, больницы, медучреждения