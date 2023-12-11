https://ria.ru/20231211/leps-1915057105.html

Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"

Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения" - РИА Новости, 11.12.2023

Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"

Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:48

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", информация размещена на сайте суда."Отказ в удовлетворении иска 8 декабря 2023 года", — сказано на сайте организации. Религиозный активист обвинял Лепса в пропаганде асоциального поведения на различных YouTube-каналах. По мнению Морозова, певец публично употреблял нецензурные выражения и получал от этого доход, чем оскорблял приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".Истец требовал компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, а также извинения в виде публичного прочтения "семь раз с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решения суда по данному делу".

https://ria.ru/20231206/morgenshtern-1914099953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

григорий лепс, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса