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Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения" - РИА Новости, 11.12.2023
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Шоубиз
 
14:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/leps-1915057105.html
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения" - РИА Новости, 11.12.2023
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"
Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:48
2023-12-11T14:48
шоубиз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", информация размещена на сайте суда."Отказ в удовлетворении иска 8 декабря 2023 года", — сказано на сайте организации. Религиозный активист обвинял Лепса в пропаганде асоциального поведения на различных YouTube-каналах. По мнению Морозова, певец публично употреблял нецензурные выражения и получал от этого доход, чем оскорблял приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".Истец требовал компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, а также извинения в виде публичного прочтения "семь раз с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решения суда по данному делу".
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григорий лепс, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Григорий Лепс, Москва, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"

Суд отклонил иск религиозного активиста к Лепсу на десять миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", информация размещена на сайте суда.
© Официальный портал судов общей юрисдикции города МосквыСкриншот решения суда по иску к Григорию Лепсу
Скриншот решения суда по иску к Григорию Лепсу
© Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы
Скриншот решения суда по иску к Григорию Лепсу
«
"Отказ в удовлетворении иска 8 декабря 2023 года", — сказано на сайте организации.
Религиозный активист обвинял Лепса в пропаганде асоциального поведения на различных YouTube-каналах.
По мнению Морозова, певец публично употреблял нецензурные выражения и получал от этого доход, чем оскорблял приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".
Истец требовал компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, а также извинения в виде публичного прочтения "семь раз с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решения суда по данному делу".
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
6 декабря, 14:12
 
ШоубизГригорий ЛепсМоскваЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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