https://ria.ru/20231211/leps-1915057105.html
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения" - РИА Новости, 11.12.2023
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"
Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:48
2023-12-11T14:48
2023-12-11T14:48
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск лидера религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к певцу Григорию Лепсу о взыскании десяти миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", информация размещена на сайте суда."Отказ в удовлетворении иска 8 декабря 2023 года", — сказано на сайте организации. Религиозный активист обвинял Лепса в пропаганде асоциального поведения на различных YouTube-каналах. По мнению Морозова, певец публично употреблял нецензурные выражения и получал от этого доход, чем оскорблял приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".Истец требовал компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, а также извинения в виде публичного прочтения "семь раз с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решения суда по данному делу".
https://ria.ru/20231206/morgenshtern-1914099953.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Григорий Лепс, Москва, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Суд отклонил иск к Лепсу за "пропаганду асоциального поведения"
Суд отклонил иск религиозного активиста к Лепсу на десять миллионов рублей