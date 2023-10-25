https://ria.ru/20231025/leps-1905184409.html
Религиозный активист потребовал оштрафовать Лепса за асоциальное поведение
Религиозный активист потребовал оштрафовать Лепса за асоциальное поведение - РИА Новости, 25.10.2023
Религиозный активист потребовал оштрафовать Лепса за асоциальное поведение
Лидер религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" требует от певца Григория Лепса 10 миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:02
2023-10-25T16:02
2023-10-25T16:02
шоубиз
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григорий лепс
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" требует от певца Григория Лепса 10 миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы. "В производство Хамовнического районного суда Москвы поступило исковое заявление члена религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" – Морозова А.И. к Лепсверидзе Г.В. (известному как Григорий Лепс) и ООО "Гугл". Суд назначил беседу по иску на 3 ноября", - сказали в суде. По данным суда, истец утверждает, что ответчик пропагандирует асоциальное поведение на различных YouTube-каналах, употребляя нецензурные выражения, и получает от этого доход, чем оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст". Истец просит суд, помимо прочего, взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также обязать певца "зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу".
https://ria.ru/20230801/lvov-1887602613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, григорий лепс, происшествия
Шоубиз, Москва, Григорий Лепс, Происшествия
Религиозный активист потребовал оштрафовать Лепса за асоциальное поведение
Религиозный активист подал в суд на Лепса за "пропаганду асоциального поведения"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" требует от певца Григория Лепса 10 миллионов рублей за "пропаганду асоциального поведения", сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"В производство Хамовнического районного суда Москвы поступило исковое заявление члена религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" – Морозова А.И. к Лепсверидзе Г.В. (известному как Григорий Лепс) и ООО "Гугл". Суд назначил беседу по иску на 3 ноября", - сказали в суде.
По данным суда, истец утверждает, что ответчик пропагандирует асоциальное поведение на различных YouTube-каналах, употребляя нецензурные выражения, и получает от этого доход, чем оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст".
Истец просит суд, помимо прочего, взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, а также обязать певца "зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу".
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