https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html

В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа

В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа - РИА Новости, 11.12.2023

В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа

В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь человек,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:28

2023-12-11T12:28

2023-12-11T12:28

в мире

казахстан

костанайская область

кайрат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404359_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_cdea05838225d74f9f88d089f7ccff40.jpg

АЛМА-АТА, 11 дек - РИА Новости. В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь человек, пишет в понедельник городское издание "Наша газета". Указывается, что ЧП произошло в понедельник днем. "По предварительным данным ДЧС, здесь произошёл хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале издания. Также сообщается, что двух человек удалось вытащить из-под завалов. "Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши. Работа довольно-таки ювелирная, большим количеством техники здесь вопрос не решить", - цитирует "Наша газета" слова главы департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Кайрата Касыма, который находится на месте происшествия.

казахстан

костанайская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, костанайская область, кайрат