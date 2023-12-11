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В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа - РИА Новости, 11.12.2023
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12:28 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/kazakhstan-1915042680.html
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа - РИА Новости, 11.12.2023
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа
В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь человек,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:28
2023-12-11T12:28
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АЛМА-АТА, 11 дек - РИА Новости. В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь человек, пишет в понедельник городское издание "Наша газета". Указывается, что ЧП произошло в понедельник днем. "По предварительным данным ДЧС, здесь произошёл хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале издания. Также сообщается, что двух человек удалось вытащить из-под завалов. "Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши. Работа довольно-таки ювелирная, большим количеством техники здесь вопрос не решить", - цитирует "Наша газета" слова главы департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Кайрата Касыма, который находится на месте происшествия.
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в мире, казахстан, костанайская область, кайрат
В мире, Казахстан, Костанайская область, Кайрат
В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа

В Казахстане обрушилось здание из-за взрыва газа, пострадало семь человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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АЛМА-АТА, 11 дек - РИА Новости. В казахстанском Костанае из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом массиве "Амангельды" обрушилось одноэтажное здание, под обломками оказались семь человек, пишет в понедельник городское издание "Наша газета".
Указывается, что ЧП произошло в понедельник днем.
«
"По предварительным данным ДЧС, здесь произошёл хлопок газовоздушной смеси, обрушилось одноэтажное здание. Обломками завалило около семи человек. Спасатели работают на месте. Также туда приехал аким области. На месте развёрнут оперативный штаб", - говорится в Telegram-канале издания.
Также сообщается, что двух человек удалось вытащить из-под завалов.
"Идут аварийно-спасательные работы, найдены два человека, они переданы бригадам скорой помощи. Третий человек находится с зажатой под плитами ногой. Работы осложняются тем, что стена нависла под углом и держится за счет крыши. Работа довольно-таки ювелирная, большим количеством техники здесь вопрос не решить", - цитирует "Наша газета" слова главы департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Кайрата Касыма, который находится на месте происшествия.
 
В миреКазахстанКостанайская областьКайрат
 
 
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