Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры
Строительство жилья. Архивное фото
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом покупки жилья на льготных условиях, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал предложения ряда северных регионов, в том числе Мурманской области, и поручил добавить в категории получателей арктической ипотеки участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников.
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"Это значит, что молодые специалисты, которые здесь родились и получили образования, и те, которые приезжают к нам, смогут получить арктическую ипотеку, не ожидая достижения пятилетнего стажа. Это безусловно правильное решение", - отметил Чибис.
Глава региона также доложил президенту о работе над мастер-планом и поднял несколько вопросов, в том числе, о стоимости квадратного метра, по которой выделяются деньги на расселение аварийного жилья и от которой тоже зависит арктическая ипотека.
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"Сейчас она установлена на уровне Федерации ниже, чем стоимость строительства с учётом объективных реальностей. Президент также на это отреагировал и акцентировал внимание, что этот вопрос требует безусловного решения", - подчеркнул Чибис.
В понедельник Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями арктической ипотеки. В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, каждая из них рассказала президенту о своем опыте, а также высказала предложения по усовершенствованию программы.
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"Мы переехали в Мурманскую область всего два года назад, жили в Мончегорске на съёмной квартире. Благодаря арктической ипотеке быстро так нашли двухкомнатную квартиру, оформили в пятницу сделку и вот уже в выходные начали потихоньку переезжать", - рассказала Ольга Курилова из Мончегорска. Именно она рассказала о друзьях, которые недавно закончили институт, получили образование, и которым стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку.
Ещё одними получателями "Арктической ипотеки" стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту ввести отдельную категорию для участников СВО, которые могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой. Это предложение также было поддержано президентом.
Как отметили в правительстве региона, эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы области.