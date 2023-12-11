https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915190786.html

Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры

Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры - РИА Новости, 11.12.2023

Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры

Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:28

2023-12-11T22:28

2023-12-11T22:35

мурманская область

общество

мурманская область

владимир путин

совет федерации рф

андрей чибис

арктика

мончегорск

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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом покупки жилья на льготных условиях, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал предложения ряда северных регионов, в том числе Мурманской области, и поручил добавить в категории получателей арктической ипотеки участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников. "Это значит, что молодые специалисты, которые здесь родились и получили образования, и те, которые приезжают к нам, смогут получить арктическую ипотеку, не ожидая достижения пятилетнего стажа. Это безусловно правильное решение", - отметил Чибис. Глава региона также доложил президенту о работе над мастер-планом и поднял несколько вопросов, в том числе, о стоимости квадратного метра, по которой выделяются деньги на расселение аварийного жилья и от которой тоже зависит арктическая ипотека. "Сейчас она установлена на уровне Федерации ниже, чем стоимость строительства с учётом объективных реальностей. Президент также на это отреагировал и акцентировал внимание, что этот вопрос требует безусловного решения", - подчеркнул Чибис. В понедельник Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями арктической ипотеки. В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, каждая из них рассказала президенту о своем опыте, а также высказала предложения по усовершенствованию программы. "Мы переехали в Мурманскую область всего два года назад, жили в Мончегорске на съёмной квартире. Благодаря арктической ипотеке быстро так нашли двухкомнатную квартиру, оформили в пятницу сделку и вот уже в выходные начали потихоньку переезжать", - рассказала Ольга Курилова из Мончегорска. Именно она рассказала о друзьях, которые недавно закончили институт, получили образование, и которым стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку. Ещё одними получателями "Арктической ипотеки" стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту ввести отдельную категорию для участников СВО, которые могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой. Это предложение также было поддержано президентом. Как отметили в правительстве региона, эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы области.

https://ria.ru/20231114/stroitelstvo-1909303384.html

https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html

мурманская область

арктика

мончегорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, владимир путин, совет федерации рф, андрей чибис, арктика, мончегорск