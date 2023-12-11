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Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры - РИА Новости, 11.12.2023
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Мурманская область
 
22:28 11.12.2023 (обновлено: 22:35 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915190786.html
Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры
Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры - РИА Новости, 11.12.2023
Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры
Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:28
2023-12-11T22:35
мурманская область
общество
мурманская область
владимир путин
совет федерации рф
андрей чибис
арктика
мончегорск
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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом покупки жилья на льготных условиях, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал предложения ряда северных регионов, в том числе Мурманской области, и поручил добавить в категории получателей арктической ипотеки участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников. "Это значит, что молодые специалисты, которые здесь родились и получили образования, и те, которые приезжают к нам, смогут получить арктическую ипотеку, не ожидая достижения пятилетнего стажа. Это безусловно правильное решение", - отметил Чибис. Глава региона также доложил президенту о работе над мастер-планом и поднял несколько вопросов, в том числе, о стоимости квадратного метра, по которой выделяются деньги на расселение аварийного жилья и от которой тоже зависит арктическая ипотека. "Сейчас она установлена на уровне Федерации ниже, чем стоимость строительства с учётом объективных реальностей. Президент также на это отреагировал и акцентировал внимание, что этот вопрос требует безусловного решения", - подчеркнул Чибис. В понедельник Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями арктической ипотеки. В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, каждая из них рассказала президенту о своем опыте, а также высказала предложения по усовершенствованию программы. "Мы переехали в Мурманскую область всего два года назад, жили в Мончегорске на съёмной квартире. Благодаря арктической ипотеке быстро так нашли двухкомнатную квартиру, оформили в пятницу сделку и вот уже в выходные начали потихоньку переезжать", - рассказала Ольга Курилова из Мончегорска. Именно она рассказала о друзьях, которые недавно закончили институт, получили образование, и которым стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку. Ещё одними получателями "Арктической ипотеки" стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту ввести отдельную категорию для участников СВО, которые могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой. Это предложение также было поддержано президентом. Как отметили в правительстве региона, эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы области.
https://ria.ru/20231114/stroitelstvo-1909303384.html
https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html
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общество, мурманская область, владимир путин, совет федерации рф, андрей чибис, арктика, мончегорск
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Андрей Чибис, Арктика, Мончегорск

Чибис: расширение условий ипотеки в Арктике привлечет молодые кадры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство жилья. Архивное фото
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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расширение числа категорий получателей арктической ипотеки позволит молодым специалистам – медикам и учителям - приезжать в регион и пользоваться механизмом покупки жилья на льготных условиях, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал предложения ряда северных регионов, в том числе Мурманской области, и поручил добавить в категории получателей арктической ипотеки участников СВО, а также снять стаж не только с медицинских, но и с педагогических работников.
«
"Это значит, что молодые специалисты, которые здесь родились и получили образования, и те, которые приезжают к нам, смогут получить арктическую ипотеку, не ожидая достижения пятилетнего стажа. Это безусловно правильное решение", - отметил Чибис.
Глава региона также доложил президенту о работе над мастер-планом и поднял несколько вопросов, в том числе, о стоимости квадратного метра, по которой выделяются деньги на расселение аварийного жилья и от которой тоже зависит арктическая ипотека.
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«
"Сейчас она установлена на уровне Федерации ниже, чем стоимость строительства с учётом объективных реальностей. Президент также на это отреагировал и акцентировал внимание, что этот вопрос требует безусловного решения", - подчеркнул Чибис.
В понедельник Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями арктической ипотеки. В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, каждая из них рассказала президенту о своем опыте, а также высказала предложения по усовершенствованию программы.
«
"Мы переехали в Мурманскую область всего два года назад, жили в Мончегорске на съёмной квартире. Благодаря арктической ипотеке быстро так нашли двухкомнатную квартиру, оформили в пятницу сделку и вот уже в выходные начали потихоньку переезжать", - рассказала Ольга Курилова из Мончегорска. Именно она рассказала о друзьях, которые недавно закончили институт, получили образование, и которым стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку.
Ещё одними получателями "Арктической ипотеки" стала семья Карпович из Кировска. Они также обратились со своим предложением к президенту ввести отдельную категорию для участников СВО, которые могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой. Это предложение также было поддержано президентом.
Как отметили в правительстве региона, эти предложения уже звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы области.
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