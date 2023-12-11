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Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ
Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ
Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:40
2023-12-11T08:40
2023-12-11T14:42
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валерий залужный
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника. "Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — сказал собеседник издания.В начале ноября Залужный в интервью журналу The Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он добавил, что "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом, по "учебникам НАТО", ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму, отметил главком. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Президент Владимир Путин указывал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.Как также отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет и для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578130.html
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский
Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ
FT: Запад после интервью Залужного спрашивал у Украины о переговорах с РФ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times
со ссылкой на неназванного чиновника.
«
"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — сказал собеседник издания.
В начале ноября Залужный в интервью журналу The Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он добавил, что "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом, по "учебникам НАТО", ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму, отметил главком.
Позднее Владимир Зеленский
на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".
Песков раскритиковал заявления о переговорах с Украиной на условиях Киева
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе именно Россию
обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Президент Владимир Путин указывал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
Как также отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет и для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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