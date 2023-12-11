https://ria.ru/20231211/intervyu-1914997619.html

Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ

Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного, пишут СМИ

Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:40

2023-12-11T08:40

2023-12-11T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника. "Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — сказал собеседник издания.В начале ноября Залужный в интервью журналу The Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он добавил, что "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом, по "учебникам НАТО", ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму, отметил главком. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Президент Владимир Путин указывал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.Как также отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет и для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914578130.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, валерий залужный, украина, владимир зеленский