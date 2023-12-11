https://ria.ru/20231211/gospodderzhka-1915150305.html
Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт"
Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 11.12.2023
Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт"
В сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" запущена новая услуга с государственной поддержкой - "Сертификация, стандартизация, получение... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:12
2023-12-11T18:12
2023-12-11T18:12
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
господдержка
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" запущена новая услуга с государственной поддержкой - "Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешений для экспорта", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Услуга предоставляется в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Прохождение сертификации и процедур оценки соответствия являются важными этапами для предприятий, которые стремятся вывести свою продукцию на внешние рынки. Они позволяют подтвердить, что продукция соответствует определенным стандартам качества, безопасности или другим требованиям стран-импортеров", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что "это помогает компаниям повысить доверие потребителей и конкурентоспособность продукции на внешних рынках, открыть новые возможности для международного бизнеса"."Однако процесс сертификации может быть сложным и требует определенных знаний и ресурсов. Новая услуга по приведению продукта в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках, предлагает экспортерам все необходимые инструменты и экспертную поддержку для успешного прохождения процедуры сертификации и оценки соответствия требованиям, предъявляемым целевой страной для ввозимой продукции", - добавляется в сообщении.Услуга предоставляется малому и среднему бизнесу на условиях софинансирования, 80% от стоимости услуги будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта, но не более 1 миллиона рублей для одного субъекта МСП в год.Оказывать услугу будут аккредитованные РЭЦ подрядчики, которые имеют опыт оказания подобных услуг.Все шаги для получения услуги оцифрованы, значит экспортеру не потребуется лично обращаться в ЦПЭ: заказ услуги, подписание документов, и оценка оказанной работы и подрядчика, оказавшего услугу, происходит на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт".Экспортер в рамках услуги получает "доведение продукции до требований стандартов, предъявляемых на внешних рынках для экспорта продукции или требований иностранного контрагента, содержащихся в экспортном контракте". Кроме того, предприниматели получают приведение производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для аудита предприятия и выпуска экспортной продукции или требованиями иностранного контрагента, содержащимися в экспортном контракте.Услуга также предполагает комплексную подготовку, включающую разработку, доработку и перевод технической документации на продукцию для подачи в орган по оценке соответствия, а также обеспечение отправки испытательных образцов продукции до места проведения испытаний и хранение.Компании, желающие воспользоваться услугой, могут заполнить заявку на сервисе "Профессионалы экспорта", а также ознакомиться с подробной информацией о предоставляемой услуге и возможностях поддержки со стороны ЦПЭ.РЭЦ уточняет, что компании Megacount с сертификацией и выходом на новые рынки помогает ЦПЭ Республики Башкортостан. Компания производит системы подсчета посетителей и разрабатывает аналитическое ПО для ритейла.В 2015 году Megacount заключила свой первый экспортный контракт — отправила оборудование и систему аналитики в Казахстан. Компания не задумывалась о внешних рынках, но простота установки и эффективность работы счетчиков в России привела к тому, что к ней начали приходить запросы из стран СНГ. В 2019 году ЦПЭ Республики Башкортостан организовал коллективный стенд на выставке в Узбекистане, в которой участвовала компания Megacount.Успешный выход на рынок СНГ вдохновил на работу и с другими экспортными направлениями. Сотрудничество с партнерами, изменение технических характеристик под требования разных стран и размещение на нескольких зарубежных маркетплейсах помогли компании выйти на рынки 23 европейских стран. Особой популярностью оборудование пользуется в сетях магазинов мебели, электроники и одежды. С получением CE-сертификации для счетчиков, то есть подтверждение соответствия продукции нормам безопасности ЕС, также помог региональный ЦПЭ. Теперь такие системы уже стоят в крупных торговых сетях Дании, Норвегии, Литвы, Нидерландов, Венгрии, Испании и других стран ЕС. Сейчас доля экспорта в выручке компании выросла до 11%, и компания планирует увеличивать эту цифру."Новые услуги на сервисе "Профессионалы экспорта" помогают компаниям не только преодолеть технические и юридические барьеры, но и способствует повышению доверия со стороны иностранных партнеров и клиентов. Кроме того, партнерские услуги по сертификации и стандартизации сокращают время, необходимое для выхода на новые рынки. Экономия ресурсов в процессе получения разрешений является значимым преимуществом для бизнеса", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.Платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее сервисы и услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), экспорт, господдержка, вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Господдержка, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" запущена новая услуга с государственной поддержкой - "Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешений для экспорта", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Услуга предоставляется в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Прохождение сертификации и процедур оценки соответствия являются важными этапами для предприятий, которые стремятся вывести свою продукцию на внешние рынки. Они позволяют подтвердить, что продукция соответствует определенным стандартам качества, безопасности или другим требованиям стран-импортеров", - говорится в сообщении.
РЭЦ отмечает, что "это помогает компаниям повысить доверие потребителей и конкурентоспособность продукции на внешних рынках, открыть новые возможности для международного бизнеса".
"Однако процесс сертификации может быть сложным и требует определенных знаний и ресурсов. Новая услуга по приведению продукта в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках, предлагает экспортерам все необходимые инструменты и экспертную поддержку для успешного прохождения процедуры сертификации и оценки соответствия требованиям, предъявляемым целевой страной для ввозимой продукции", - добавляется в сообщении.
Услуга предоставляется малому и среднему бизнесу на условиях софинансирования, 80% от стоимости услуги будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта, но не более 1 миллиона рублей для одного субъекта МСП в год.
Оказывать услугу будут аккредитованные РЭЦ подрядчики, которые имеют опыт оказания подобных услуг.
РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online
Все шаги для получения услуги оцифрованы, значит экспортеру не потребуется лично обращаться в ЦПЭ: заказ услуги, подписание документов, и оценка оказанной работы и подрядчика, оказавшего услугу, происходит на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт".
Экспортер в рамках услуги получает "доведение продукции до требований стандартов, предъявляемых на внешних рынках для экспорта продукции или требований иностранного контрагента, содержащихся в экспортном контракте". Кроме того, предприниматели получают приведение производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для аудита предприятия и выпуска экспортной продукции или требованиями иностранного контрагента, содержащимися в экспортном контракте.
Услуга также предполагает комплексную подготовку, включающую разработку, доработку и перевод технической документации на продукцию для подачи в орган по оценке соответствия, а также обеспечение отправки испытательных образцов продукции до места проведения испытаний и хранение.
Компании, желающие воспользоваться услугой, могут заполнить заявку на сервисе "Профессионалы экспорта", а также ознакомиться с подробной информацией о предоставляемой услуге и возможностях поддержки со стороны ЦПЭ.
РЭЦ уточняет, что компании Megacount с сертификацией и выходом на новые рынки помогает ЦПЭ Республики Башкортостан
. Компания производит системы подсчета посетителей и разрабатывает аналитическое ПО для ритейла.
В 2015 году Megacount заключила свой первый экспортный контракт — отправила оборудование и систему аналитики в Казахстан
. Компания не задумывалась о внешних рынках, но простота установки и эффективность работы счетчиков в России привела к тому, что к ней начали приходить запросы из стран СНГ
. В 2019 году ЦПЭ Республики Башкортостан организовал коллективный стенд на выставке в Узбекистане
, в которой участвовала компания Megacount.
Успешный выход на рынок СНГ вдохновил на работу и с другими экспортными направлениями. Сотрудничество с партнерами, изменение технических характеристик под требования разных стран и размещение на нескольких зарубежных маркетплейсах помогли компании выйти на рынки 23 европейских стран. Особой популярностью оборудование пользуется в сетях магазинов мебели, электроники и одежды. С получением CE-сертификации для счетчиков, то есть подтверждение соответствия продукции нормам безопасности ЕС
, также помог региональный ЦПЭ. Теперь такие системы уже стоят в крупных торговых сетях Дании
, Норвегии
, Литвы
, Нидерландов
, Венгрии
, Испании
и других стран ЕС. Сейчас доля экспорта в выручке компании выросла до 11%, и компания планирует увеличивать эту цифру.
"Новые услуги на сервисе "Профессионалы экспорта" помогают компаниям не только преодолеть технические и юридические барьеры, но и способствует повышению доверия со стороны иностранных партнеров и клиентов. Кроме того, партнерские услуги по сертификации и стандартизации сокращают время, необходимое для выхода на новые рынки. Экономия ресурсов в процессе получения разрешений является значимым преимуществом для бизнеса", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.
Платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее сервисы и услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.