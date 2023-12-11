https://ria.ru/20231211/gospodderzhka-1915150305.html

Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт"

Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 11.12.2023

Новая услуга господдержки запущена на платформе "Мой экспорт"

В сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" запущена новая услуга с государственной поддержкой - "Сертификация, стандартизация, получение... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:12

2023-12-11T18:12

2023-12-11T18:12

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

господдержка

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" запущена новая услуга с государственной поддержкой - "Сертификация, стандартизация, получение необходимых разрешений для экспорта", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Услуга предоставляется в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства с помощью региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Прохождение сертификации и процедур оценки соответствия являются важными этапами для предприятий, которые стремятся вывести свою продукцию на внешние рынки. Они позволяют подтвердить, что продукция соответствует определенным стандартам качества, безопасности или другим требованиям стран-импортеров", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что "это помогает компаниям повысить доверие потребителей и конкурентоспособность продукции на внешних рынках, открыть новые возможности для международного бизнеса"."Однако процесс сертификации может быть сложным и требует определенных знаний и ресурсов. Новая услуга по приведению продукта в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках, предлагает экспортерам все необходимые инструменты и экспертную поддержку для успешного прохождения процедуры сертификации и оценки соответствия требованиям, предъявляемым целевой страной для ввозимой продукции", - добавляется в сообщении.Услуга предоставляется малому и среднему бизнесу на условиях софинансирования, 80% от стоимости услуги будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта, но не более 1 миллиона рублей для одного субъекта МСП в год.Оказывать услугу будут аккредитованные РЭЦ подрядчики, которые имеют опыт оказания подобных услуг.Все шаги для получения услуги оцифрованы, значит экспортеру не потребуется лично обращаться в ЦПЭ: заказ услуги, подписание документов, и оценка оказанной работы и подрядчика, оказавшего услугу, происходит на сервисе "Профессионалы экспорта" цифровой платформы "Мой экспорт".Экспортер в рамках услуги получает "доведение продукции до требований стандартов, предъявляемых на внешних рынках для экспорта продукции или требований иностранного контрагента, содержащихся в экспортном контракте". Кроме того, предприниматели получают приведение производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для аудита предприятия и выпуска экспортной продукции или требованиями иностранного контрагента, содержащимися в экспортном контракте.Услуга также предполагает комплексную подготовку, включающую разработку, доработку и перевод технической документации на продукцию для подачи в орган по оценке соответствия, а также обеспечение отправки испытательных образцов продукции до места проведения испытаний и хранение.Компании, желающие воспользоваться услугой, могут заполнить заявку на сервисе "Профессионалы экспорта", а также ознакомиться с подробной информацией о предоставляемой услуге и возможностях поддержки со стороны ЦПЭ.РЭЦ уточняет, что компании Megacount с сертификацией и выходом на новые рынки помогает ЦПЭ Республики Башкортостан. Компания производит системы подсчета посетителей и разрабатывает аналитическое ПО для ритейла.В 2015 году Megacount заключила свой первый экспортный контракт — отправила оборудование и систему аналитики в Казахстан. Компания не задумывалась о внешних рынках, но простота установки и эффективность работы счетчиков в России привела к тому, что к ней начали приходить запросы из стран СНГ. В 2019 году ЦПЭ Республики Башкортостан организовал коллективный стенд на выставке в Узбекистане, в которой участвовала компания Megacount.Успешный выход на рынок СНГ вдохновил на работу и с другими экспортными направлениями. Сотрудничество с партнерами, изменение технических характеристик под требования разных стран и размещение на нескольких зарубежных маркетплейсах помогли компании выйти на рынки 23 европейских стран. Особой популярностью оборудование пользуется в сетях магазинов мебели, электроники и одежды. С получением CE-сертификации для счетчиков, то есть подтверждение соответствия продукции нормам безопасности ЕС, также помог региональный ЦПЭ. Теперь такие системы уже стоят в крупных торговых сетях Дании, Норвегии, Литвы, Нидерландов, Венгрии, Испании и других стран ЕС. Сейчас доля экспорта в выручке компании выросла до 11%, и компания планирует увеличивать эту цифру."Новые услуги на сервисе "Профессионалы экспорта" помогают компаниям не только преодолеть технические и юридические барьеры, но и способствует повышению доверия со стороны иностранных партнеров и клиентов. Кроме того, партнерские услуги по сертификации и стандартизации сокращают время, необходимое для выхода на новые рынки. Экономия ресурсов в процессе получения разрешений является значимым преимуществом для бизнеса", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов Артур Завьялов.Платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее сервисы и услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20231208/export_online-1914715693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), экспорт, господдержка, вэб.рф (вэб)