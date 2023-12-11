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"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России - РИА Новости, 11.12.2023
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14:25 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России - РИА Новости, 11.12.2023
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:25
2023-12-11T14:25
в мире
россия
украина
артемовский
сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".&quot;Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться&quot;, — пожаловался он.Военный также отметил, что российская армия лишает ВСУ какой-либо возможности найти укрытия в зданиях на передовой, замедляя передвижения украинских войск.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.ВСУ уже шестой месяц безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231211/udar-1915043573.html
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в мире, россия, украина, артемовский, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, технологии, политика
В мире, Россия, Украина, Артемовский, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Технологии, Политика
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России

Генерал Кривонос: ВС России добиваются успехов с помощью дронов и радиоразведки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
«

"Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться", — пожаловался он.

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Военный также отметил, что российская армия лишает ВСУ какой-либо возможности найти укрытия в зданиях на передовой, замедляя передвижения украинских войск.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
ВСУ уже шестой месяц безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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