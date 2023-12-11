https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html

"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России

"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России - РИА Новости, 11.12.2023

"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России

Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

в мире

россия

украина

артемовский

сергей кривонос

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться", — пожаловался он.Военный также отметил, что российская армия лишает ВСУ какой-либо возможности найти укрытия в зданиях на передовой, замедляя передвижения украинских войск.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.ВСУ уже шестой месяц безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231211/udar-1915043573.html

https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html

россия

украина

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, артемовский, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, технологии, политика