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"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России - РИА Новости, 11.12.2023
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:25
2023-12-11T14:25
2023-12-11T14:25
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские военные добиваются успехов на Украине с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Русские достигают определенных тактических успехов на отдельных направлениях, и, к сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться", — пожаловался он.Военный также отметил, что российская армия лишает ВСУ какой-либо возможности найти укрытия в зданиях на передовой, замедляя передвижения украинских войск.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.ВСУ уже шестой месяц безуспешно пытаются занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231211/udar-1915043573.html
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В мире, Россия, Украина, Артемовский, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Технологии, Политика
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
Генерал Кривонос: ВС России добиваются успехов с помощью дронов и радиоразведки