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Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023
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02:30 11.12.2023 (обновлено: 02:35 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается
Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:30
2023-12-11T02:35
в мире
украина
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молдавия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien.&quot;На саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в ЕС. — Прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени. &lt;...&gt; Разумеется, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства&quot;, — высказалась политик.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, брюссель, молдавия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Молдавия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается

Фон дер Ляйен: для присоединения Украины к ЕС Киев должен выполнить все условия

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien.
«

"На саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в ЕС. — Прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени. <...> Разумеется, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", — высказалась политик.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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