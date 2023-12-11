Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается
Фон дер Ляйен: для присоединения Украины к ЕС Киев должен выполнить все условия
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien.
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"На саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в ЕС. — Прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени. <...> Разумеется, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", — высказалась политик.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.