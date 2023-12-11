https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html

Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается

Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023

Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается

Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T02:30

2023-12-11T02:30

2023-12-11T02:35

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брюссель

молдавия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС требует много времени, а также соблюдения всех необходимых условий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Parisien."На саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в ЕС. — Прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени. <...> Разумеется, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", — высказалась политик.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Наиболее комплексное из требуемых изменений, касается судебной власти: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231210/ispaniya-1914911732.html

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в мире, украина, брюссель, молдавия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз