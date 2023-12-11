https://ria.ru/20231211/drozdenko-1915177623.html

Дрозденко о планах на 2024 год: в центре внимания ― жители

Дрозденко о планах на 2024 год: в центре внимания ― жители - РИА Новости, 11.12.2023

Дрозденко о планах на 2024 год: в центре внимания ― жители

Уходящий 2023 год, несмотря на внешние вызовы, оказался для Ленинградской области плодотворным. О том, на какие вызовы пришлось отвечать, об уроках и планах на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:22

2023-12-11T20:22

2023-12-11T20:22

ленинградская область

александр дрозденко

интервью

ленинградская область

экономика

общество

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Уходящий 2023 год, несмотря на внешние вызовы, оказался для Ленинградской области плодотворным. О том, на какие вызовы пришлось отвечать, об уроках и планах на предстоящие 12 месяцев рассказал во время открытого пресс-клуба губернатор Александр Дрозденко. ― Как отразилась геополитическая ситуация на бюджете Ленобласти? ― В 2023 году Ленобласть достигла максимального показателя по доходам в бюджете региона: 245 миллиардов рублей. И это несмотря на санкции и уход многих компаний с иностранным капиталом. Мы не просто пережили трудный момент, но и вышли из него достойно. Наша кропотливая работа с налогоплательщиками дала результат. Многие отрасли в 2024 году получат больше, чем в 2023. Например, здравоохранение вместо 30 миллиардов ― 31 миллиард рублей, образование вместо 46 миллиардов ― 52 миллиарда рублей. Для нас очень важно развитие транспортной системы ― более 22 миллиардов рублей направим на эти цели. Это рекордная цифра. Мы не в один год таких денег не тратили. ― Какие главные достижения в экономике и социальной сфере Ленобласти можно выделить в 2023 году? ― Главное достижение в экономике ― восстановление, рост промышленного производства и инвестиций. Индекс промышленного производства у нас составил за 10 месяцев 107,2%, это очень хороший показатель, тем более что при расчете индекса нас записывали в "яму". Считалось, что у нас индекс упадет, причем, ниже 90%. Этого не случилось. Мы имеем рост выше среднероссийского. Ленинградская область остается регионом с высокой инвестиционной привлекательностью. Только за девять месяцев на сопровождении Агентства экономического развития Ленобласти у нас 152 новых инвестиционных проекта, причем, в прошлом году у нас их было всего 63. Общий инвестиционный портфель самый большой в России — 6,2 триллиона рублей. В социальной сфере главный результат: в Ленобласти растет продолжительность жизни и снижается смертность. Показатели ― лучшие за всю постсоветскую историю региона. Средняя продолжительность жизни увеличилась до 74,9 года, хотя, конечно, стремиться надо к средней продолжительности в 85 лет. ― С какими проблемами столкнулась Ленобласть в 2023 году и планирует справиться в ближайшей перспективе? ― Мы проблемы не скрываем, по каждой ― имеем понимание, как ее нужно решать. Одна из таких проблем — нехватка кадров промышленности, почти 49 тысяч рабочих мест ждут своих работников на предприятиях Ленинградской области. Нам необходимо переформатировать наше специальное техническое образование. Оно должно быть лучше "заточено" под реальные потребности предприятий. И, конечно, нам нужно очень внимательно посмотреть на миграцию, я имею в виду не внешнюю, а внутренние перемещения граждан РФ. Ленобласть выбирают тысячи семей из других регионов Российской Федерации, и они должны работать в нашем регионе, а не только жить. Они должны работать там, где это более всего востребовано. Еще одна из проблем, которая тянется шлейфом последние 15 лет — проблема участников долевого строительства, тех, кто не смог получить свое жилье из-за недобросовестных застройщиков. Хочу сказать, что мы полностью выполним свои обязательства перед всеми дольщиками, хотя нам непросто. Региону потребуется дополнительно свыше 10 миллиардов рублей на выплаты компенсаций обманутым дольщикам 20 проблемных объектов. Но мы эту задачу, безусловно, решим. ― Какие еще острые вопросы стоят на региональной повестке? ― Экология тоже один из самых важных вопросов и вызовов. Хотя здесь уже есть достижения: Ленобласть вошла в топ-20 Зеленого рейтинга "Российского экологического оператора", где был оценен вклад каждого региона в создании условий для развития комплексного обращения с отходами. Наша задача, чтобы в Ленобласти появились современные мусороперерабатывающие заводы, чтобы оборот мусора был цивилизованным. При этом для нас очень важен диалог с экологическим сообществом. Не случайно я договорился с Рашидом Исмаиловым, главой Союза экологов Российской Федерации, что он возглавит экологический совет при губернаторе Ленобласти. Это показатель того, насколько мы серьезно относимся к экологической повестке: мы готовы доверить ее менеджеру со стороны, который, хотя и не проживает в нашем регионе, но обладает широкой компетенцией и является своим в сообществе экологов. ― Касаясь темы экологии, принято ли решение по глиноземному заводу, строительство которого волнует ленинградцев? ― Сегодня каждый разумный человек понимает, что этот завод нужен стране. Однако решение по месту строительства на сегодня не принято и не будет принято до тех пока, пока не закончатся изыскания и не будут проведены все необходимые экспертизы. Противники строительства завода ссылаются на старые советские технологии, но это ― некорректно. Современные технологии не имеют с ними ничего общего. Эти производства не генерируют такого экологического вреда, как старые. Возле подобного завода в Ирландии ― зеленые луга и пасутся коровы. ― На что в 2024 году власти Ленобласти сделают акцент? На какие вызовы регион готовится отвечать? ― Одна из главных задач на 2024 год ― транспортная реформа. Это ― тяжелейшая система, которую нам нужно будет перелопатить, переформатировать и заставить работать в интересах пассажира, а не перевозчиков. За нарушение в графике и качестве обслуживания будем штрафовать рублем. Обязательное требование ― замена подвижного состава. Плюс обязательно ― создание цифрового контура, чтоб через любой гаджет можно было видеть движение автобусов, количество на линии. Цифровизация ― также одна из важнейших наших задач в повестке 2024 года. Ленинградская область ― регион-лидер по количеству услуг, которые мы оказываем в цифровом виде для жителей через МФЦ ― более 600 услуг, а начинали со 100. Но мы сегодня отстаем по цифровизации в здравоохранении, государственном управлении, по вопросам, связанным с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями. Поэтому темпы цифровизации в 2024 году будут ускорены. Важно в данном случае не "изобретать велосипед", а воспользоваться теми платформами, которые уже наработаны нашими партнерами ― СБЕРом, Ростелекомом, крупными IT-компаниями. Такую готовую платформу можно приспособить под любые нужды. Естественно, ключевая задача, сохранить темпы роста экономики. В этом нам поможет реализация крупных инфраструктурных проектов: высокоскоростной магистрали (ВСМ), кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и многое другое. Также на повестке газификация и реформирование ЖКХ в правильном направлении с применением современных форм управления через концессии, привлечение на конкурентной основе компаний, уход от межтарифной разницы, которая тянет предприятия назад, не стимулирует их инвестировать в развитие, в современные технологии. В целом, год предстоит непростой, но в центре всегда будут ленинградцы, ленинградские семьи. Не случайно, 2024 год президент Владимир Путин провозгласил Годом семьи, а мы ― в Ленинградской области ― ещё и Годом Команды Заботы.

https://ria.ru/20231208/lenoblast-1914699196.html

https://ria.ru/20231006/uspekhi-1900991393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр дрозденко, интервью, ленинградская область, экономика, общество