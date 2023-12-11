https://ria.ru/20231211/draka-1915089646.html

В Петербурге задержали девять мигрантов после драки на дне рождения в кафе

В Петербурге задержали девять мигрантов после драки на дне рождения в кафе - РИА Новости, 11.12.2023

В Петербурге задержали девять мигрантов после драки на дне рождения в кафе

Полиция Петербурга задержала 9 мигрантов, которые, предположительно, устроили пьяную драку у кафе, где отмечали день рождения, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:08

2023-12-11T15:08

2023-12-11T15:08

происшествия

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала 9 мигрантов, которые, предположительно, устроили пьяную драку у кафе, где отмечали день рождения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около 1.26 мск в воскресенье в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о драке около кафе на проспекте Ударников, 17. "Прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что 10 декабря… в кафе группа посетителей, граждан одного из среднеазиатских государств, праздновала день рождения. Между ними произошел конфликт, переросший в драку", - говорится в сообщении. Девять предполагаемых участников драки в возрасте от 25 до 35 лет доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также за мелкое хулиганство, уточняют в ГУМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231210/delo-1914968646.html

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район