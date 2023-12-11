https://ria.ru/20231211/blogosfera-1915046394.html

Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы

Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы - РИА Новости, 11.12.2023

Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы

Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

петр толстой

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госдума рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо", - сказал Толстой в ходе заседания круглого стола в ГД на тему правового режима деятельности блогеров. Обращаясь к блогерам, вице-спикер ГД отметил, что у каждого из них есть свои интересы и "набор мер", которые необходимо выработать совместно с законодателями. "И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы" - сказал Толстой. Первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова также сообщила, что на встрече Ассоциации блогеров России с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсуждался вопрос выделения блогерства в ОКВЭД. "Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти", - сказала Лантратова.

https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html

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петр толстой, россия, госдума рф