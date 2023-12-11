Рейтинг@Mail.ru
Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/blogosfera-1915046394.html
Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы
Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы - РИА Новости, 11.12.2023
Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы
Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:43
2023-12-11T12:43
петр толстой
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо", - сказал Толстой в ходе заседания круглого стола в ГД на тему правового режима деятельности блогеров. Обращаясь к блогерам, вице-спикер ГД отметил, что у каждого из них есть свои интересы и "набор мер", которые необходимо выработать совместно с законодателями. "И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы" - сказал Толстой. Первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова также сообщила, что на встрече Ассоциации блогеров России с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсуждался вопрос выделения блогерства в ОКВЭД. "Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти", - сказала Лантратова.
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
https://ria.ru/20231206/mobilniki-1914083153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр толстой, россия, госдума рф
Петр Толстой, Россия, Госдума РФ
Госдума готова выработать решения для урегулирования блогосферы

Толстой: важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в ОКВЭД

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо", - сказал Толстой в ходе заседания круглого стола в ГД на тему правового режима деятельности блогеров.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
8 декабря, 00:37
Обращаясь к блогерам, вице-спикер ГД отметил, что у каждого из них есть свои интересы и "набор мер", которые необходимо выработать совместно с законодателями.
"И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы" - сказал Толстой.
Первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова также сообщила, что на встрече Ассоциации блогеров России с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко обсуждался вопрос выделения блогерства в ОКВЭД.
"Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти", - сказала Лантратова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
6 декабря, 12:35
 
Петр ТолстойРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала