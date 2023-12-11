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Исполнитель убийства Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Исполнитель убийства Старовойтовой попросил о досрочном освобождении - РИА Новости, 11.12.2023
Исполнитель убийства Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:26
2023-12-11T11:26
2023-12-11T11:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Материалы ходатайства Акишина об УДО переданы судье, к производству пока не приняты", - сообщает пресс-служба судов. В ходатайстве Акишин указывает, что по истечению установленного законодательством срока, не отбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы. Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него нет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности и общественной жизни. Также, судя по ходатайству, у киллера есть поощрения и благодарности, а 2/3 срока наказания он уже отбыл. Депутат Госдумы, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен. В июне 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор по этому делу. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Следствие признало бывшего сотрудника ГРУ Юрия Колчина руководителем преступной группы, Виталия Акишина — одним из двоих непосредственных убийц депутата. В 2015-м был осужден за организацию убийства Старовойтовой к 17 годам лишения свободы экс-депутат Михаил Глущенко. Последний называл заказчиком убийства Старовойтовой известного бизнесмена Владимира Барсукова (ряд СМИ называет Барсукова лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России), ныне отбывающего 23-летний срок заключения за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Глущенко заявлял, что, получив указание от Барсукова, лично подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. По его словам, мотивом служило намерение "прекратить общественно-политическую деятельность" Старовойтовой.
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происшествия, санкт-петербург, россия, галина старовойтова, владимир барсуков (кумарин), михаил глущенко, госдума рф, главное разведывательное управление рф, тамбовская опг
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Галина Старовойтова, Владимир Барсуков (Кумарин), Михаил Глущенко, Госдума РФ, Главное разведывательное управление РФ, Тамбовская ОПГ
Исполнитель убийства Старовойтовой попросил о досрочном освобождении
Исполнитель убийства Старовойтовой Виталий Акишин попросил об УДО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Материалы ходатайства Акишина об УДО переданы судье, к производству пока не приняты", - сообщает пресс-служба судов.
В ходатайстве Акишин указывает, что по истечению установленного законодательством срока, не отбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы. Действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него нет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности и общественной жизни.
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Также, судя по ходатайству, у киллера есть поощрения и благодарности, а 2/3 срока наказания он уже отбыл.
Депутат Госдумы, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.
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В июне 2005 года Петербургский городской суд вынес приговор по этому делу. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин были приговорены к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Следствие признало бывшего сотрудника ГРУ
Юрия Колчина руководителем преступной группы, Виталия Акишина — одним из двоих непосредственных убийц депутата.
В 2015-м был осужден за организацию убийства Старовойтовой к 17 годам лишения свободы экс-депутат Михаил Глущенко
. Последний называл заказчиком убийства Старовойтовой известного бизнесмена Владимира Барсукова
(ряд СМИ называет Барсукова лидером Тамбовской ОПГ
— одной из самых известных преступных группировок России
), ныне отбывающего 23-летний срок заключения за покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева
.
Глущенко заявлял, что, получив указание от Барсукова, лично подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. По его словам, мотивом служило намерение "прекратить общественно-политическую деятельность" Старовойтовой.