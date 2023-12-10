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В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы
В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы - РИА Новости, 10.12.2023
В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы
Число подписей, собранных гражданами за выдвижение кандидата Григория Явлинского на президентские выборы, приближается к 1 миллиону, сообщил председатель партии РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:59
2023-12-10T12:59
2023-12-10T12:59
политика
григорий явлинский
николай рыбаков
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выборы
россия
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Число подписей, собранных гражданами за выдвижение кандидата Григория Явлинского на президентские выборы, приближается к 1 миллиону, сообщил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. "Сейчас мы приближаемся к миллиону, но еще раз хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия, это сбор, который по всей стране ведут граждане, инициативные группы, петиции, сайты присылают письма в бумажном, электронном видах, потому что эти выборы сильно отличаются от всех предыдущих, в которых участвовало "Яблоко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос журналистов, сколько подписей уже собрано за выдвижение Явлинского кандидатом в президенты. По его словам, для сбора подписей открыты региональные отделения партии, куда можно приходить и подписывать в бумажном виде инициативные листы, а также выпущены инструкции по созданию петиций. "Еще мы принимаем подписи как минимум две недели, если действительно большое количество граждан скажут, что они согласны - например, 10 миллионов согласны на то, что перемены возможны через выборы, то мы будем серьезно рассматривать этот вопрос", - сказал Рыбаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, григорий явлинский, николай рыбаков, яблоко, выборы, россия
Политика, Григорий Явлинский, Николай Рыбаков, Яблоко, Выборы, Россия
В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы
Рыбаков: число собранных за Явлинского подписей приблизилось к миллиону
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Число подписей, собранных гражданами за выдвижение кандидата Григория Явлинского на президентские выборы, приближается к 1 миллиону, сообщил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.
«
"Сейчас мы приближаемся к миллиону, но еще раз хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия, это сбор, который по всей стране ведут граждане, инициативные группы, петиции, сайты присылают письма в бумажном, электронном видах, потому что эти выборы сильно отличаются от всех предыдущих, в которых участвовало "Яблоко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос журналистов, сколько подписей уже собрано за выдвижение Явлинского кандидатом в президенты.
По его словам, для сбора подписей открыты региональные отделения партии, куда можно приходить и подписывать в бумажном виде инициативные листы, а также выпущены инструкции по созданию петиций.
"Еще мы принимаем подписи как минимум две недели, если действительно большое количество граждан скажут, что они согласны - например, 10 миллионов согласны на то, что перемены возможны через выборы, то мы будем серьезно рассматривать этот вопрос", - сказал Рыбаков.
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