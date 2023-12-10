https://ria.ru/20231210/yavlinskiy-1914909444.html

В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы

В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы - РИА Новости, 10.12.2023

В "Яблоке" рассказали о сборе подписей за выдвижение Явлинского на выборы

Число подписей, собранных гражданами за выдвижение кандидата Григория Явлинского на президентские выборы, приближается к 1 миллиону, сообщил председатель партии РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:59

2023-12-10T12:59

2023-12-10T12:59

политика

григорий явлинский

николай рыбаков

яблоко

выборы

россия

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Число подписей, собранных гражданами за выдвижение кандидата Григория Явлинского на президентские выборы, приближается к 1 миллиону, сообщил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. "Сейчас мы приближаемся к миллиону, но еще раз хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия, это сбор, который по всей стране ведут граждане, инициативные группы, петиции, сайты присылают письма в бумажном, электронном видах, потому что эти выборы сильно отличаются от всех предыдущих, в которых участвовало "Яблоко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос журналистов, сколько подписей уже собрано за выдвижение Явлинского кандидатом в президенты. По его словам, для сбора подписей открыты региональные отделения партии, куда можно приходить и подписывать в бумажном виде инициативные листы, а также выпущены инструкции по созданию петиций. "Еще мы принимаем подписи как минимум две недели, если действительно большое количество граждан скажут, что они согласны - например, 10 миллионов согласны на то, что перемены возможны через выборы, то мы будем серьезно рассматривать этот вопрос", - сказал Рыбаков.

https://ria.ru/20231210/putin-1914908387.html

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Ольга Фомченкова

политика, григорий явлинский, николай рыбаков, яблоко, выборы, россия