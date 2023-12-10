https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт

Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2023

Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт

Избирательная кампания по выборам президента России в 2024 году станет одним из определяющих моментов в процессе формирования обновленного ценностного каркаса... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:00

2023-12-10T18:00

2023-12-10T18:00

политика

россия

константин костин

кпрф

владимир путин

лдпр

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Избирательная кампания по выборам президента России в 2024 году станет одним из определяющих моментов в процессе формирования обновленного ценностного каркаса российского общества, а за ее проведением будут следить во всем мире, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. "Президентские выборы - это безусловно, главное политическое событие в жизни страны. А выборы 24-го года будут иметь, как это не пафосно звучит, значение еще и в глобальном смысле. За ними будут следить во всем мире - и друзья, и так называемые партнеры",- сказал Костин РИА Новости. Аналитик отмечает, что предстоящие выборы будут уникальными, ведь "никогда в новейшей истории мы не находились на таком сложном и, пожалуй, судьбоносном отрезке жизни страны". "Можно сказать, что предстоящая кампания станет одним из определяющих моментов в процессе формирования обновленного ценностного каркаса российского общества. Страна будет выбирать и президента, и долгосрочный смысловой и идеологический тренд будущей жизни",- добавил Костин. По его мнению, у действующего президента Владимира Путина, который заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, уровень поддержки колоссальный, общество сплотилось вокруг главы государства и поддерживает его линию. "Конкуренты конечно будут, но их роль, в значительной степени уже предопределена ситуацией. Их нельзя ни в коем случае называть статистами или спойлерами - они должны обострять проблемы, которые, безусловно, существуют, актуализировать повестку и акцентировать внимание органов власти на наиболее важных и сложных направлениях работы, а также транслировать обществу новации, темы и проекты развития", - считает эксперт. Политолог высказал мнение по поводу участия в избирательной гонке кандидатов от КПРФ и ЛДПР. "...КПРФ только входит в фазу смены элит, а ЛДПР ее пережила. Все это отразится на кампании. Отдельно будем смотреть на прогрессистско-либеральный сегмент в первую очередь на кандидата от "Новых людей", его результат будет во многом определять тот факт, насколько у них получится "поймать" настрой общества и дать ответ на запросы своих избирателей. И станет важным маркером насколько партия наработала свою электоральную базу",- полагает он.

https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html

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политика, россия, константин костин, кпрф, владимир путин, лдпр