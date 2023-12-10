https://ria.ru/20231210/vsu-1914948869.html
СМИ: Россия подготовила "сюрприз" на случай нового наступления ВСУ
СМИ: Россия подготовила "сюрприз" на случай нового наступления ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
СМИ: Россия подготовила "сюрприз" на случай нового наступления ВСУ
Если ВСУ решатся на новое наступление, то они могут столкнуться с еще большим сопротивлением со стороны ВC России, пишет Forbes. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:12
2023-12-10T18:12
2023-12-10T18:12
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Если ВСУ решатся на новое наступление, то они могут столкнуться с еще большим сопротивлением со стороны ВC России, пишет Forbes."Если украинцы снова нападут, они, скорее всего, столкнутся с еще более жесткой обороной, чем в первый раз", — говорится в сообщении.Отмечается, что минные поля, установленные российской армией, оказались гораздо большим препятствием для быстрого продвижения вперед, чем кто-либо предполагал изначально. При этом автор предупреждает, что для ВСУ могли подготовить еще больше препятствий в виде мин до того, как земля начала замерзать."Во второй раз это может оказаться еще сложнее", — резюмируется в публикации.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Россия подготовила "сюрприз" на случай нового наступления ВСУ
Forbes: Россия укрепила оборону в зоне СВО до начала заморозков
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Если ВСУ решатся на новое наступление, то они могут столкнуться с еще большим сопротивлением со стороны ВC России, пишет Forbes
.
"Если украинцы снова нападут, они, скорее всего, столкнутся с еще более жесткой обороной, чем в первый раз", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что минные поля, установленные российской армией, оказались гораздо большим препятствием для быстрого продвижения вперед, чем кто-либо предполагал изначально. При этом автор предупреждает, что для ВСУ могли подготовить еще больше препятствий в виде мин до того, как земля начала замерзать.
"Во второй раз это может оказаться еще сложнее", — резюмируется в публикации.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу
, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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