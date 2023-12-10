https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

Всего четыре часа. Ситуация с иностранными наемниками ВСУ вызвала шок в США

Всего четыре часа. Ситуация с иностранными наемниками ВСУ вызвала шок в США - РИА Новости, 10.12.2023

Всего четыре часа. Ситуация с иностранными наемниками ВСУ вызвала шок в США

Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь среди личного состава, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:01

2023-12-10T16:01

2023-12-10T16:01

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украина пытается вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь среди личного состава, пишет Military Watch Magazine."Потребность в иностранном персонале возросла в связи с тем, что украинские войска, по многочисленным сообщениям, несут огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления", — говорится в материале.Отмечается, что продолжительность жизни украинских военнослужащих на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта порой составляет всего четыре часа. Кроме того, по информации журнала, офицеры сообщают о 80-90 процентах смертности среди подразделений, отправленных на фронт.Автор статьи добавляет, что в европейских государствах все чаще звучат призывы ужесточить политику отправки украинских мужчин призывного возраста обратно в бывшую советскую республику. В это же время киевский режим повысил максимальный возраст для призыва мужчин, включив в него пожилых людей, а с сентября установил новые требования для военнообязанных женщин.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914921512.html

https://ria.ru/20231210/rossiya-1914924452.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, нато