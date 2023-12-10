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Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается - РИА Новости, 10.12.2023
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14:10 10.12.2023 (обновлено: 20:28 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается - РИА Новости, 10.12.2023
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается
Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:10
2023-12-10T20:28
в мире
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
павел зарубин
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства.В то же время, обратил внимание президент, у другой стороны, наоборот, все иссякает."Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нету собственных — ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — подчеркнул российский лидер.Как заявил в ноябре вице-премьер Денис Мантуров, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по плану и в полном объеме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами оружия.Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут.В свою очередь, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html
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в мире, украина, владимир путин, павел зарубин, денис мантуров, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Павел Зарубин, Денис Мантуров, Россия
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается

Путин: у Украины, в отличие от России, нет ни денег, ни идеологии, ни будущего

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град" на Краснолиманском направлении спецоперации
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град" на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства.
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В то же время, обратил внимание президент, у другой стороны, наоборот, все иссякает.
"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нету собственных — ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — подчеркнул российский лидер.
Как заявил в ноябре вице-премьер Денис Мантуров, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по плану и в полном объеме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами оружия.
Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут.
В свою очередь, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинДенис МантуровРоссия
 
 
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