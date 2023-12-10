Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается
Путин: у Украины, в отличие от России, нет ни денег, ни идеологии, ни будущего
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град" на Краснолиманском направлении спецоперации
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 "Град" на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства.
В то же время, обратил внимание президент, у другой стороны, наоборот, все иссякает.
"Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нету собственных — ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — подчеркнул российский лидер.
Как заявил в ноябре вице-премьер Денис Мантуров, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по плану и в полном объеме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами оружия.
Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут.
В свою очередь, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.