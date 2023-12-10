https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html

Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается

Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается - РИА Новости, 10.12.2023

Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается

Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:10

2023-12-10T14:10

2023-12-10T20:28

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны нет ни собственной базы, ни денег, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства.В то же время, обратил внимание президент, у другой стороны, наоборот, все иссякает."Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нету собственных — ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — подчеркнул российский лидер.Как заявил в ноябре вице-премьер Денис Мантуров, отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по плану и в полном объеме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами оружия.Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут.В свою очередь, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что возможности российского ОПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир путин, павел зарубин, денис мантуров, россия