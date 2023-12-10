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Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод - РИА Новости, 10.12.2023
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13:37 10.12.2023 (обновлено: 15:09 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spg-1914913827.html
Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод
Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод - РИА Новости, 10.12.2023
Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод
Президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Азербайджана Ильхам Алиев, глава МИД Сербии Ивица Дачич и глава постоянной делегации ЕС в Сербии... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:37
2023-12-10T15:09
в мире
энергетика
азербайджан
сербия
болгария
природный газ
экономика
александр вучич
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Азербайджана Ильхам Алиев, глава МИД Сербии Ивица Дачич и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре открыли в городе Ниш на юге страны в воскресенье соединительный газопровод для поставок "голубого топлива" из Азербайджана и, в будущем, сжиженного природного газа (СПГ) из Греции.Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией в Сербией позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. Белград и Баку затем подписали договор о поставках 400 миллионов кубометров газа в год до 2026 года, затем объемы по соглашению можно будет увеличить втрое."Эта инфраструктура имеет стратегическое значение для Сербии и Европейского союза. Мы отмечаем увеличение доли газа в общем энергетическом пакете, чтобы были уменьшены факторы загрязнения, такие как уголь, сделан переход к природному газу, декарбонизации экономики согласно ЕС. Евросоюз решительно поддержал этот проект для диверсификации источников снабжения Сербии и действительно, тем самым окончена полная зависимость от российского газа, потому что нам нужны надежные партнеры и поставщики", - обратился к собравшимся глава постоянной делегации ЕС.Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил присутствующим главам государств, что со временем построенный газопровод сможет обеспечить 100% потребностей в природном газе Сербии."Что касается нашего сотрудничества с... (Азербайджаном)... спасибо вам за то, что мы за исключительно короткое время успели договориться обо всех деталях поставок газа, и что в будущем сможем получить дополнительные объемы газа из этой страны через Болгарию. Этот газопровод обеспечит нам и связь с СПГ-терминалом в Греции, в Александруполисе. Страны, которые показали себя наиболее стойкими в этот энергетический кризис - те, что имели различные источники снабжения", - заявила собравшимся глава минэнерго Сербии."Этим проектом сейчас обеспечиваем, чтобы у нас был дополнительный источник, наряду с нашим источником "Балканским потоком" (газопровод, поставляющим российский газ из "Южного потока" - ред.), который завершен в разгар пандемии и исключительно важен для наших граждан для снабжения из российских источников, мы получим еще один источник, еще один газопровод", - указала Джедович-Ханданович.Вучич и Радев открыли строительство соединительного газопровода на болгарской территории 1 февраля. Интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров (всего 170 километров) стоил Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. На его трассе в Сербии находятся четыре газоизмерительные станции и одна большая газораспределительная станция на юге страны.В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".Президент Сербии Александр Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме до 700 миллионов кубометров. Вучич заявлял, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии.Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html
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в мире, энергетика, азербайджан, сербия, болгария, природный газ, экономика, александр вучич, румен радев, ильхам алиев, евросоюз, европейский инвестиционный банк, газпром, южный поток
В мире, Энергетика, Азербайджан, Сербия, Болгария, Природный газ, Экономика, Александр Вучич, Румен Радев, Ильхам Алиев, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, Газпром, Южный поток
Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод

Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише соединительный газопровод

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Азербайджана Ильхам Алиев, глава МИД Сербии Ивица Дачич и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре открыли в городе Ниш на юге страны в воскресенье соединительный газопровод для поставок "голубого топлива" из Азербайджана и, в будущем, сжиженного природного газа (СПГ) из Греции.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией в Сербией позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. Белград и Баку затем подписали договор о поставках 400 миллионов кубометров газа в год до 2026 года, затем объемы по соглашению можно будет увеличить втрое.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
17 октября, 18:13
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"Эта инфраструктура имеет стратегическое значение для Сербии и Европейского союза. Мы отмечаем увеличение доли газа в общем энергетическом пакете, чтобы были уменьшены факторы загрязнения, такие как уголь, сделан переход к природному газу, декарбонизации экономики согласно ЕС. Евросоюз решительно поддержал этот проект для диверсификации источников снабжения Сербии и действительно, тем самым окончена полная зависимость от российского газа, потому что нам нужны надежные партнеры и поставщики", - обратился к собравшимся глава постоянной делегации ЕС.
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил присутствующим главам государств, что со временем построенный газопровод сможет обеспечить 100% потребностей в природном газе Сербии.
"Что касается нашего сотрудничества с... (Азербайджаном)... спасибо вам за то, что мы за исключительно короткое время успели договориться обо всех деталях поставок газа, и что в будущем сможем получить дополнительные объемы газа из этой страны через Болгарию. Этот газопровод обеспечит нам и связь с СПГ-терминалом в Греции, в Александруполисе. Страны, которые показали себя наиболее стойкими в этот энергетический кризис - те, что имели различные источники снабжения", - заявила собравшимся глава минэнерго Сербии.
"Этим проектом сейчас обеспечиваем, чтобы у нас был дополнительный источник, наряду с нашим источником "Балканским потоком" (газопровод, поставляющим российский газ из "Южного потока" - ред.), который завершен в разгар пандемии и исключительно важен для наших граждан для снабжения из российских источников, мы получим еще один источник, еще один газопровод", - указала Джедович-Ханданович.
Вучич и Радев открыли строительство соединительного газопровода на болгарской территории 1 февраля. Интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров (всего 170 километров) стоил Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. На его трассе в Сербии находятся четыре газоизмерительные станции и одна большая газораспределительная станция на юге страны.
В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".
Президент Сербии Александр Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме до 700 миллионов кубометров. Вучич заявлял, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии.
Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Германия стала платить за газ в 2,5 раза больше в 2023 году
Вчера, 10:57
 
В миреЭнергетикаАзербайджанСербияБолгарияПриродный газЭкономикаАлександр ВучичРумен РадевИльхам АлиевЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкГазпромЮжный поток
 
 
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