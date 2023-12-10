Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише газопровод
Сербия, Болгария и Азербайджан открыли в Нише соединительный газопровод
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Азербайджана Ильхам Алиев, глава МИД Сербии Ивица Дачич и глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре открыли в городе Ниш на юге страны в воскресенье соединительный газопровод для поставок "голубого топлива" из Азербайджана и, в будущем, сжиженного природного газа (СПГ) из Греции.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией в Сербией позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. Белград и Баку затем подписали договор о поставках 400 миллионов кубометров газа в год до 2026 года, затем объемы по соглашению можно будет увеличить втрое.
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"Эта инфраструктура имеет стратегическое значение для Сербии и Европейского союза. Мы отмечаем увеличение доли газа в общем энергетическом пакете, чтобы были уменьшены факторы загрязнения, такие как уголь, сделан переход к природному газу, декарбонизации экономики согласно ЕС. Евросоюз решительно поддержал этот проект для диверсификации источников снабжения Сербии и действительно, тем самым окончена полная зависимость от российского газа, потому что нам нужны надежные партнеры и поставщики", - обратился к собравшимся глава постоянной делегации ЕС.
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил присутствующим главам государств, что со временем построенный газопровод сможет обеспечить 100% потребностей в природном газе Сербии.
"Что касается нашего сотрудничества с... (Азербайджаном)... спасибо вам за то, что мы за исключительно короткое время успели договориться обо всех деталях поставок газа, и что в будущем сможем получить дополнительные объемы газа из этой страны через Болгарию. Этот газопровод обеспечит нам и связь с СПГ-терминалом в Греции, в Александруполисе. Страны, которые показали себя наиболее стойкими в этот энергетический кризис - те, что имели различные источники снабжения", - заявила собравшимся глава минэнерго Сербии.
"Этим проектом сейчас обеспечиваем, чтобы у нас был дополнительный источник, наряду с нашим источником "Балканским потоком" (газопровод, поставляющим российский газ из "Южного потока" - ред.), который завершен в разгар пандемии и исключительно важен для наших граждан для снабжения из российских источников, мы получим еще один источник, еще один газопровод", - указала Джедович-Ханданович.
Вучич и Радев открыли строительство соединительного газопровода на болгарской территории 1 февраля. Интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров (всего 170 километров) стоил Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составляет 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. На его трассе в Сербии находятся четыре газоизмерительные станции и одна большая газораспределительная станция на юге страны.
Президент Сербии Александр Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме до 700 миллионов кубометров. Вучич заявлял, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии.
Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.