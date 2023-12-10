https://ria.ru/20231210/sankt-peterburg-1914705361.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год
Туроператоры рассказали, какие поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:09
2023-12-10T02:09
2023-12-10T02:09
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве, сообщает АТОР.Стоимость трехдневного тура в Санкт-Петербурге начинается от 15 тысяч рублей на двоих при размещении в отеле категории три звезды. Дорогу придется оплатить отдельно.Интерес к новогодним каникулам в Северной столице стабилен и у большинства участников рынка он превышает прошлогодние показатели на 20, а то и 60 процентов. Причем увеличилась глубина бронирования таких поездок: первые заказы были оплачены еще в августе.Среди новых трендов туроператоры отмечают желание клиентов провести новогоднюю ночь на банкете в гостинице или в автобусной экскурсии по городу.Наибольшей популярностью пользуется размещение в "четверках" и "пятерках", рассказали туроператоры. В большинстве из них мест уже нет. Причем в этом году многие самостоятельные туристы заказывали номера через фирмы, а программу формировали своими силами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, нева (река), ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Нева (река), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год
АТОР: цена туров в Санкт-Петербург на Новый год начинается от 15 тысяч рублей
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, какие поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве, сообщает
АТОР.
Стоимость трехдневного тура в Санкт-Петербурге начинается от 15 тысяч рублей на двоих при размещении в отеле категории три звезды. Дорогу придется оплатить отдельно.
Интерес к новогодним каникулам в Северной столице стабилен и у большинства участников рынка он превышает прошлогодние показатели на 20, а то и 60 процентов. Причем увеличилась глубина бронирования таких поездок: первые заказы были оплачены еще в августе.
Среди новых трендов туроператоры отмечают желание клиентов провести новогоднюю ночь на банкете в гостинице или в автобусной экскурсии по городу.
Наибольшей популярностью пользуется размещение в "четверках" и "пятерках", рассказали туроператоры. В большинстве из них мест уже нет. Причем в этом году многие самостоятельные туристы заказывали номера через фирмы, а программу формировали своими силами.
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