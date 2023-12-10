https://ria.ru/20231210/sankt-peterburg-1914705361.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год - РИА Новости, 10.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Санкт-Петербург на Новый год

Туроператоры рассказали, какие поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T02:09

2023-12-10T02:09

2023-12-10T02:09

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новости - туризм

санкт-петербург

нева (река)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие поездки в Санкт-Петербург на Новый год пользуются наибольшим спросом и определили, сколько стоят каникулы в городе на Неве, сообщает АТОР.Стоимость трехдневного тура в Санкт-Петербурге начинается от 15 тысяч рублей на двоих при размещении в отеле категории три звезды. Дорогу придется оплатить отдельно.Интерес к новогодним каникулам в Северной столице стабилен и у большинства участников рынка он превышает прошлогодние показатели на 20, а то и 60 процентов. Причем увеличилась глубина бронирования таких поездок: первые заказы были оплачены еще в августе.Среди новых трендов туроператоры отмечают желание клиентов провести новогоднюю ночь на банкете в гостинице или в автобусной экскурсии по городу.Наибольшей популярностью пользуется размещение в "четверках" и "пятерках", рассказали туроператоры. В большинстве из них мест уже нет. Причем в этом году многие самостоятельные туристы заказывали номера через фирмы, а программу формировали своими силами.

https://ria.ru/20230909/moskva-1815332698.html

санкт-петербург

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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