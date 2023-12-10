https://ria.ru/20231210/putin-1914908387.html

Явлинский рассказал подробности о встрече с Путиным

Явлинский рассказал подробности о встрече с Путиным - РИА Новости, 10.12.2023

Явлинский рассказал подробности о встрече с Путиным

Политик Григорий Явлинский сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тема выборов не обсуждалась, но не стал рассказывать, какие вопросы... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:43

2023-12-10T12:43

2023-12-10T14:59

политика

россия

григорий явлинский

владимир путин

яблоко

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политик Григорий Явлинский сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тема выборов не обсуждалась, но не стал рассказывать, какие вопросы задавал ему российский лидер. "Нет. Это тоже символически, понятно", — ответил Явлинский журналистам в воскресенье на вопрос, обсуждалась ли на встрече с президентом тема выборов.Политик не стал рассказывать, какие вопросы задавал ему глава государства на встрече. "Они были сложные и серьезные", — ответил Явлинский. Встреча, по информации пресс-службы "Яблока", состоялась в конце октября.

https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html

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политика, россия, григорий явлинский, владимир путин, яблоко