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Петербуржец пришел в УФСБ и признался в убийстве 30-летней давности
Петербуржец пришел в УФСБ и признался в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 10.12.2023
Петербуржец пришел в УФСБ и признался в убийстве 30-летней давности
Житель Санкт-Петербурга пришел в управление ФСБ на Литейном проспекте и признался в убийстве 30-летней давности, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:00
2023-12-10T17:00
2023-12-10T17:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга пришел в управление ФСБ на Литейном проспекте и признался в убийстве 30-летней давности, сообщила пресс-служба УМВД по региону."Восьмого декабря 2023 года около 09:40 в региональное управление ФСБ обратился неизвестный, который сообщил, что хочет сознаться в убийстве", — говорится в заявлении.Как рассказал ранее судимый 59-летний мужчина, инцидент произошел 11 января 1993 года около 14:00 у дома № 9 на улице Решетникова. Он шесть раз выстрелил из пистолета ТТ в двух пассажиров автомобиля "Раф", 1953-го и 1935 года рождения. После этого петербуржец скрылся с места преступления, а оружие выбросил в воду. Один их потерпевших умер в машине, другого доставили в больницу. Тогда же было возбуждено дело об убийстве. В пресс-службе управления СК по Петербургу уточнили, что сейчас мужчине предъявили обвинение, а также провели проверку показаний. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Петербуржец пришел в УФСБ и признался в убийстве 30-летней давности
МВД: житель Петербурга пришел в УФСБ и признался в убийстве в 1993 году