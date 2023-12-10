https://ria.ru/20231210/muzyka-1914575756.html

Клеман Нонсьё: "Быть сейчас в России — это дипломатия"

Клеман Нонсьё: "Быть сейчас в России — это дипломатия" - РИА Новости, 10.12.2023

Клеман Нонсьё: "Быть сейчас в России — это дипломатия"

У 31-летнего француза Клемана Нонсьё — серебро Конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в Москве и успешная карьера в трех странах: во... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:02

культура

интервью - культура

россия

москва

тюмень

денис мацуев

евгений писарев

новая опера

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914584588_0:17:1501:861_1920x0_80_0_0_14777434a5ef19c5b73cf04258d94a89.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. У 31-летнего француза Клемана Нонсьё — серебро Конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в Москве и успешная карьера в трех странах: во Франции, в Германии и России. Он дирижирует в "Новой опере" и концертами оперной дивы Аиды Гарифуллиной. А 10 декабря выйдет на сцену зала Чайковского с пианистом Денисом Мацуевым. Впечатлениями о России и творческими планами маэстро поделился в интервью РИА Новости.Много друзей, борщ и холод— Клеман, впервые вы попали на конкурс Рахманинова летом 2022-го. За эти полтора года несколько раз возвращались с концертами. Удалось ли найти друзей здесь?— Конечно! Даже больше, чем за восемь лет жизни в Германии. Это удивительно, но так. — Вы сейчас прилетели в Москву из Тюмени. Какие впечатления?— Могу сказать не только о Тюмени. Я был еще в Красноярске, Калининграде и Новосибирске. Там я по-настоящему ощутил, что нахожусь очень-очень далеко от родины, от того, к чему привык. И это здорово! Я ищу такую новизну. К сожалению, не успел оценить красоту сибирской природы, но это и так витает в воздухе.Жизнь в Германии и во Франции не дает таких эмоций.— Работа здесь не мешает вашей карьере в Европе? Приходилось слышать советы не ездить в Москву?— Да, много раз, когда собирался на конкурс Рахманинова. Но не придал этому значения, потому что это был мой шанс. Несколько лет назад я решил делать только то, что подсказывает сердце, не обдумывая слишком много. И это было верно. Сейчас самые замечательные, самые престижные мои проекты — в России. Опыт, который я тут получаю, помогает мне и в Европе. Если у меня и возникнут какие-то проблемы там, не страшно.Я знаю многих французов, которые работали в России и, возможно, продолжают сотрудничество. Связи есть, их просто надо оживить. Быть сейчас в России — значит, не только исполнять музыку, но и выстраивать связи. Это дипломатия.— Разрушили ли эти поездки какие-то стереотипы?— Я не держу в голове стереотипы. Единственный — слышал, что в России холодно. И это оказалось правдой. (Смеется) А еще мне бы хотелось увидеть медведей в естественной среде обитания.— Ваша родина, Франция, славится высокой кухней. А что пробовали в России?— Только что я съел борщ, и это уже третий за последние пару дней. Я простудился в Тюмени и теперь пью чай и ем борщ. (Смеется) Между концертами в Москве я останавливаюсь у одного дедушки в Балашихе. Он готовит мне по утрам кашу, на обед борщ и другие традиционные супы. И я подсмотрел у него рецепты — планирую приготовить для родителей, когда приеду на Рождество."Что-то французское в ушах"— Как вы познакомились с Денисом Мацуевым?— Впервые мы встретились на конкурсе Рахманинова, но тогда просто пожали руки. Настоящее знакомство произошло на его фестивале в Тюмени.— В программе концерта в зале Чайковского 10 декабря — Равель и Шопен. Кто выбирал?— Шопена предложил Денис, а я — Равеля. Будет еще британский композитор Элгар, его посоветовал Российский национальный молодежный оркестр. Получается интересно: близкая мне французская музыка, интерпретации Шопена от Дениса и оркестр, который впервые исполнит Элгара. Думаю, это произведет впечатление.— Для вас есть разница — исполнять французских или российских композиторов?— Конечно, и большая. Когда я дирижирую русскую музыку, у меня все равно сохраняется что-то французское в ушах.— В чем это выражается?— В фантазийности, легкости, блеске. Нам, французам, важно упаковать музыку во что-то сверкающее, отполировать ее. Например, с Равелем я стараюсь объяснить оркестру его бэкграунд. Для них это тоже интересно.— Почему вы выбрали карьеру музыканта?— Я не выбирал. Откровенно говоря, я вообще мало что выбирал в своей жизни. Просто следую ее естественному течению. Лет в пять-шесть мама отвела меня на занятия фортепиано. Я никогда не был вундеркиндом. Это было сродни спортивным упражнениям, и я не очень понимал смысл. На самом деле, музыка — это вовсе не спорт, ей не свойственно соревнование.В 15 я влюбился, и мне было кому играть — появились уши. Добавился смысл для меня — говорить с другими посредством музыки. И поэтому мне интереснее выступать в Тюмени, Владивостоке или где-то еще, чем во Франции, где тот же язык, где я слишком хорошо знаю города, культуру.Освоить русский язык за год— Уже есть гастрольные планы в России на 2024-й?— В этом году я дирижировал концертным исполнением оперы Адольфа Адана "Почтальон из Лонжюмо" в театре "Новая опера" в Москве. В следующем режиссер Евгений Писарев поставит сценическую версию. Также запланирована "Кармен" Бизе в том же театре. Я счастлив, потому что давно мечтал об этом. Веду переговоры с Транссибирским фестивалем в Новосибирске, коллективами в Красноярске, Тюмени, Москве.— В нашей беседе вы несколько раз переходили на русский, и впечатление, что он вам стал ближе, чем английский. Поэтому последний вопрос задам по-русски. Как изучаете наш язык?— (Отвечает по-русски) Я говорю на французском, немецком, английском и итальянском. Когда вы уже владеете несколькими языками, вы знаете, как изучать их.Я довольно часто бываю в России и пытаюсь говорить, особенно у дедушки в Балашихе — он понимает только по-русски. После конкурса Рахманинова стал учить в Берлине по книгам, но это плохой метод. Самый лучший — слушать на русском YouTube каждый день и повторять. У меня был репетитор, но недолго. На самом деле я не все понимаю и не все могу сказать, что хочу.

https://ria.ru/20231003/opera-1898912836.html

россия

москва

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, россия, москва, тюмень, денис мацуев, евгений писарев, новая опера, музыка