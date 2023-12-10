Клеман Нонсьё: "Быть сейчас в России — это дипломатия"
© Фото : Юрий РукосуевДирижер Клеман Нонсьё
© Фото : Юрий Рукосуев
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. У 31-летнего француза Клемана Нонсьё — серебро Конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в Москве и успешная карьера в трех странах: во Франции, в Германии и России. Он дирижирует в "Новой опере" и концертами оперной дивы Аиды Гарифуллиной. А 10 декабря выйдет на сцену зала Чайковского с пианистом Денисом Мацуевым. Впечатлениями о России и творческими планами маэстро поделился в интервью РИА Новости.
© Фото : Grand Classica / Даниил УсовКлеман Нонсьё за кулисами Большого зала Московской консерватории
© Фото : Grand Classica / Даниил Усов
Клеман Нонсьё за кулисами Большого зала Московской консерватории
Много друзей, борщ и холод
— Клеман, впервые вы попали на конкурс Рахманинова летом 2022-го. За эти полтора года несколько раз возвращались с концертами. Удалось ли найти друзей здесь?
— Конечно! Даже больше, чем за восемь лет жизни в Германии. Это удивительно, но так.
— Вы сейчас прилетели в Москву из Тюмени. Какие впечатления?
— Могу сказать не только о Тюмени. Я был еще в Красноярске, Калининграде и Новосибирске. Там я по-настоящему ощутил, что нахожусь очень-очень далеко от родины, от того, к чему привык. И это здорово! Я ищу такую новизну. К сожалению, не успел оценить красоту сибирской природы, но это и так витает в воздухе.
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Жизнь в Германии и во Франции не дает таких эмоций.
© Фото : Юрий РукосуевДирижер Клеман Нонсьё
© Фото : Юрий Рукосуев
Дирижер Клеман Нонсьё
— Работа здесь не мешает вашей карьере в Европе? Приходилось слышать советы не ездить в Москву?
— Да, много раз, когда собирался на конкурс Рахманинова. Но не придал этому значения, потому что это был мой шанс. Несколько лет назад я решил делать только то, что подсказывает сердце, не обдумывая слишком много. И это было верно. Сейчас самые замечательные, самые престижные мои проекты — в России. Опыт, который я тут получаю, помогает мне и в Европе. Если у меня и возникнут какие-то проблемы там, не страшно.
Я знаю многих французов, которые работали в России и, возможно, продолжают сотрудничество. Связи есть, их просто надо оживить.
Быть сейчас в России — значит, не только исполнять музыку, но и выстраивать связи. Это дипломатия.
© Фото : Олег СингареевРоссийская оперная певица Аида Гарифуллина и дирижер Клеман Нонсьё
© Фото : Олег Сингареев
Российская оперная певица Аида Гарифуллина и дирижер Клеман Нонсьё
— Разрушили ли эти поездки какие-то стереотипы?
— Я не держу в голове стереотипы. Единственный — слышал, что в России холодно. И это оказалось правдой. (Смеется) А еще мне бы хотелось увидеть медведей в естественной среде обитания.
— Ваша родина, Франция, славится высокой кухней. А что пробовали в России?
— Только что я съел борщ, и это уже третий за последние пару дней. Я простудился в Тюмени и теперь пью чай и ем борщ. (Смеется) Между концертами в Москве я останавливаюсь у одного дедушки в Балашихе. Он готовит мне по утрам кашу, на обед борщ и другие традиционные супы. И я подсмотрел у него рецепты — планирую приготовить для родителей, когда приеду на Рождество.
© Фото : Юрий РукосуевДирижер Клеман Нонсьё
© Фото : Юрий Рукосуев
Дирижер Клеман Нонсьё
"Что-то французское в ушах"
— Как вы познакомились с Денисом Мацуевым?
— Впервые мы встретились на конкурсе Рахманинова, но тогда просто пожали руки. Настоящее знакомство произошло на его фестивале в Тюмени.
© Фото : Олег СингареевКлеман Нонсьё дает интервью журналистам
© Фото : Олег Сингареев
Клеман Нонсьё дает интервью журналистам
— В программе концерта в зале Чайковского 10 декабря — Равель и Шопен. Кто выбирал?
— Шопена предложил Денис, а я — Равеля. Будет еще британский композитор Элгар, его посоветовал Российский национальный молодежный оркестр. Получается интересно: близкая мне французская музыка, интерпретации Шопена от Дениса и оркестр, который впервые исполнит Элгара. Думаю, это произведет впечатление.
© Фото : Тюменская филармония / Дмитрий СияловПианист Денис Мацуев, дирижер Клеман Нонсьё и Тюменский филармонический оркестр
© Фото : Тюменская филармония / Дмитрий Сиялов
Пианист Денис Мацуев, дирижер Клеман Нонсьё и Тюменский филармонический оркестр
— Для вас есть разница — исполнять французских или российских композиторов?
— Конечно, и большая. Когда я дирижирую русскую музыку, у меня все равно сохраняется что-то французское в ушах.
— В чем это выражается?
— В фантазийности, легкости, блеске. Нам, французам, важно упаковать музыку во что-то сверкающее, отполировать ее. Например, с Равелем я стараюсь объяснить оркестру его бэкграунд. Для них это тоже интересно.
© Фото : Юрий РукосуевДирижер Клеман Нонсьё
© Фото : Юрий Рукосуев
Дирижер Клеман Нонсьё
— Почему вы выбрали карьеру музыканта?
— Я не выбирал. Откровенно говоря, я вообще мало что выбирал в своей жизни. Просто следую ее естественному течению. Лет в пять-шесть мама отвела меня на занятия фортепиано. Я никогда не был вундеркиндом. Это было сродни спортивным упражнениям, и я не очень понимал смысл. На самом деле, музыка — это вовсе не спорт, ей не свойственно соревнование.
В 15 я влюбился, и мне было кому играть — появились уши. Добавился смысл для меня — говорить с другими посредством музыки. И поэтому мне интереснее выступать в Тюмени, Владивостоке или где-то еще, чем во Франции, где тот же язык, где я слишком хорошо знаю города, культуру.
© Фото : предоставлено Клеманом НонсьёДирижер Клеман Нонсьё в Москве
© Фото : предоставлено Клеманом Нонсьё
Дирижер Клеман Нонсьё в Москве
Освоить русский язык за год
— Уже есть гастрольные планы в России на 2024-й?
— В этом году я дирижировал концертным исполнением оперы Адольфа Адана "Почтальон из Лонжюмо" в театре "Новая опера" в Москве. В следующем режиссер Евгений Писарев поставит сценическую версию. Также запланирована "Кармен" Бизе в том же театре. Я счастлив, потому что давно мечтал об этом. Веду переговоры с Транссибирским фестивалем в Новосибирске, коллективами в Красноярске, Тюмени, Москве.
— В нашей беседе вы несколько раз переходили на русский, и впечатление, что он вам стал ближе, чем английский. Поэтому последний вопрос задам по-русски. Как изучаете наш язык?
— (Отвечает по-русски) Я говорю на французском, немецком, английском и итальянском. Когда вы уже владеете несколькими языками, вы знаете, как изучать их.
Я довольно часто бываю в России и пытаюсь говорить, особенно у дедушки в Балашихе — он понимает только по-русски. После конкурса Рахманинова стал учить в Берлине по книгам, но это плохой метод. Самый лучший — слушать на русском YouTube каждый день и повторять. У меня был репетитор, но недолго. На самом деле я не все понимаю и не все могу сказать, что хочу.