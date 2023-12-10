https://ria.ru/20231210/miley-1914885269.html

Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины

Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023

Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины

Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что он считает их основными союзниками. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:18

2023-12-10T08:18

2023-12-10T10:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что он считает их основными союзниками. Церемония пройдет в воскресенье. Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с Вашингтоном и Тель-Авивом. Делегацию США возглавит глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм. В нее также войдут посол в Аргентине Марк Стэнли, замминистра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник главы Минэнерго по международным делам Эндрю Лайт и спецпомощник президента и старший директор по вопросам Западного полушария совета нацбезопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес. Сам президент Джо Байден не планирует посещать инаугурацию. Глава МИД Израиля Эли Коэн уже прибыл в Буэнос-Айрес, в поездке его сопровождают семьи заложников палестинского движения ХАМАС аргентинского происхождения, которые также встретятся с Милеем.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе в телефонном разговоре поблагодарил Милея за поддержку в конфликте на Ближнем Востоке и намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим. Нетаньяху назвал Милея "настоящим другом еврейского народа" и пригласил его посетить страну.Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины. Во время недавнего визита в США он посетил могилу Любавичского Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах".Посетит Буэнос-Айрес и президент Армении Ваагн Хачатурян. В Аргентине проживает крупнейшая армянская диаспора в Латинской Америке.Кто еще посетит инаугурацию Милей во время предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен прекратить продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией. Он мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.После избрания Милей смягчил риторику. Так, он пригласил на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а в приглашении высказался за плодотворное развитие отношений между странами. При этом лидер соседней страны не приедет в Буэнос-Айрес.Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его коррупционером. В ответ руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента заявил, что Милей должен извиниться перед ним за оскорбительные высказывания.Кроме того, на церемонию пригласили противника Лулы да Силвы — экс-президента Жаира Болсонару. В итоге на инаугурацию от Бразилии приедет глава МИД Мауру Вьейра.От Китая будет присутствовать спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) У Вэйхуа.Россию также пригласили на церемонию. Ее будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Свое присутствие на церемонии также подтвердили президенты Уругвая, Чили, Парагвая, Эквадора, Венгрии. Кроме того, посетить Буэнос-Айрес собирается Владимир Зеленский.

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Ольга Фомченкова

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