Рейтинг@Mail.ru
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 10.12.2023 (обновлено: 10:18 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/miley-1914885269.html
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины - РИА Новости, 10.12.2023
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что он считает их основными союзниками. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:18
2023-12-10T10:18
в мире
аргентина
сша
израиль
биньямин нетаньяху
луис инасиу лула да силва
джо байден
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9de33ec519a8db7b05f1916010602197.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что он считает их основными союзниками. Церемония пройдет в воскресенье. Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с Вашингтоном и Тель-Авивом. Делегацию США возглавит глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм. В нее также войдут посол в Аргентине Марк Стэнли, замминистра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник главы Минэнерго по международным делам Эндрю Лайт и спецпомощник президента и старший директор по вопросам Западного полушария совета нацбезопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес. Сам президент Джо Байден не планирует посещать инаугурацию. Глава МИД Израиля Эли Коэн уже прибыл в Буэнос-Айрес, в поездке его сопровождают семьи заложников палестинского движения ХАМАС аргентинского происхождения, которые также встретятся с Милеем.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе в телефонном разговоре поблагодарил Милея за поддержку в конфликте на Ближнем Востоке и намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим. Нетаньяху назвал Милея "настоящим другом еврейского народа" и пригласил его посетить страну.Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины. Во время недавнего визита в США он посетил могилу Любавичского Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах".Посетит Буэнос-Айрес и президент Армении Ваагн Хачатурян. В Аргентине проживает крупнейшая армянская диаспора в Латинской Америке.Кто еще посетит инаугурацию Милей во время предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен прекратить продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией. Он мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.После избрания Милей смягчил риторику. Так, он пригласил на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а в приглашении высказался за плодотворное развитие отношений между странами. При этом лидер соседней страны не приедет в Буэнос-Айрес.Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его коррупционером. В ответ руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента заявил, что Милей должен извиниться перед ним за оскорбительные высказывания.Кроме того, на церемонию пригласили противника Лулы да Силвы — экс-президента Жаира Болсонару. В итоге на инаугурацию от Бразилии приедет глава МИД Мауру Вьейра.От Китая будет присутствовать спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) У Вэйхуа.Россию также пригласили на церемонию. Ее будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Свое присутствие на церемонии также подтвердили президенты Уругвая, Чили, Парагвая, Эквадора, Венгрии. Кроме того, посетить Буэнос-Айрес собирается Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20231121/argentina-1910715033.html
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html
https://ria.ru/20231210/argentina-1914882573.html
аргентина
сша
израиль
буэнос-айрес (город)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b1b873aa15597ea34178dca744f7c43f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, сша, израиль, биньямин нетаньяху, луис инасиу лула да силва, джо байден, хамас, всекитайское собрание народных представителей, буэнос-айрес (город), бразилия
В мире, Аргентина, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Луис Инасиу Лула да Силва, Джо Байден, ХАМАС, Всекитайское собрание народных представителей, Буэнос-Айрес (город), Бразилия
Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины

Байден и Нетаньяху не приедут в Аргентину на инаугурацию Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек — РИА Новости. Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Милея, несмотря на то что он считает их основными союзниками.
Церемония пройдет в воскресенье. Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с Вашингтоном и Тель-Авивом.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Пушков рассказал, чем обернется победа Милея в Аргентине
21 ноября, 06:49
Делегацию США возглавит глава Минэнерго Дженнифер Грэнхольм. В нее также войдут посол в Аргентине Марк Стэнли, замминистра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник главы Минэнерго по международным делам Эндрю Лайт и спецпомощник президента и старший директор по вопросам Западного полушария совета нацбезопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес. Сам президент Джо Байден не планирует посещать инаугурацию.
Глава МИД Израиля Эли Коэн уже прибыл в Буэнос-Айрес, в поездке его сопровождают семьи заложников палестинского движения ХАМАС аргентинского происхождения, которые также встретятся с Милеем.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Лидер Аргентины переходит в иудаизм. Так лучше
1 декабря, 08:00
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе в телефонном разговоре поблагодарил Милея за поддержку в конфликте на Ближнем Востоке и намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим. Нетаньяху назвал Милея "настоящим другом еврейского народа" и пригласил его посетить страну.
Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории Аргентины. Во время недавнего визита в США он посетил могилу Любавичского Ребе в Нью-Йорке, "чтобы поблагодарить за победу на выборах".
Посетит Буэнос-Айрес и президент Армении Ваагн Хачатурян. В Аргентине проживает крупнейшая армянская диаспора в Латинской Америке.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Трамп на минималках". Чего России ждать от президента Аргентины
20 ноября, 15:08

Кто еще посетит инаугурацию

Милей во время предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен прекратить продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией. Он мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
После избрания Милей смягчил риторику. Так, он пригласил на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а в приглашении высказался за плодотворное развитие отношений между странами. При этом лидер соседней страны не приедет в Буэнос-Айрес.
Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его коррупционером. В ответ руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента заявил, что Милей должен извиниться перед ним за оскорбительные высказывания.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты
Вчера, 08:33
Кроме того, на церемонию пригласили противника Лулы да Силвы — экс-президента Жаира Болсонару. В итоге на инаугурацию от Бразилии приедет глава МИД Мауру Вьейра.
От Китая будет присутствовать спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) У Вэйхуа.
Россию также пригласили на церемонию. Ее будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Свое присутствие на церемонии также подтвердили президенты Уругвая, Чили, Парагвая, Эквадора, Венгрии. Кроме того, посетить Буэнос-Айрес собирается Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Оставь проповеди. Зеленскому сообщили плохие новости о визите в Аргентину
Вчера, 07:04
 
В миреАргентинаСШАИзраильБиньямин НетаньяхуЛуис Инасиу Лула да СилваДжо БайденХАМАСВсекитайское собрание народных представителейБуэнос-Айрес (город)Бразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала