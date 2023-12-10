https://ria.ru/20231210/krizis-1914888128.html

Эксперты перечислили "черных лебедей" мирового кризиса

Эксперты перечислили "черных лебедей" мирового кризиса - РИА Новости, 10.12.2023

Эксперты перечислили "черных лебедей" мирового кризиса

Финансисты десятилетиями ломают голову, пытаясь разгадать главную загадку мировой экономики – как предсказать наступление очередного глобального кризиса. По... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:49

2023-12-10T08:49

2023-12-10T08:49

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китай

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россия

евросоюз

акра

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Финансисты десятилетиями ломают голову, пытаясь разгадать главную загадку мировой экономики – как предсказать наступление очередного глобального кризиса. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, искать его причины сейчас стоит на рынках продовольствия, изучая миграцию населения и особенности мировой логистики. И, конечно, финансовые показатели: дефицит крупнейших экономик, снижение глобальной торговли и ситуацию на рынке жилья. Определенные признаки новых "черных лебедей" мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций. Однако собеседники агентства едины во мнении: хоть перегрев на отдельных рынках и в отраслях уже есть, говорить о наступлении новой глобальной встряски пока рано. Главный "лебедь" еще не прилетел. "Все, что обсуждается сейчас: замедление Китая, рецессия в Европе и США, долги развитых стран - в целом находятся под контролем политиков и властей. И поэтому сюрпризов тут ждать не стоит. Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной", - поделился мнением эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Экономика подскажет Источниками шоков являются значительные накопленные дисбалансы в экономике, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Популярным примером здесь является устойчивый дефицит бюджета США и накопленный госдолг. Так, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в октябре, общий размер государственного долга Штатов в 2023 году достигнет 123,3% ВВП. "Государственный долг США создаёт угрозу дефолта мировой валютной системы. На первом этапе в духе вестерна будет предпринят шантаж основных держателей ценных бумаг: "не будете покупать долговые обязательства - объявим дефолт, тогда потеряете все", - рассуждает доцент департамента логистики Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский. В то же время мировой долг по итогам прошлого года вырос до рекордных 92 триллионов долларов, подсчитало ООН, что составляет около 91% глобального ВВП. При этом безопасным уровнем МВФ считает отметку в 60%. Подавляющая часть долга (почти 70%) приходится на развитые страны, главным образом страны "Большой семерки". Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предлагает также обратить внимание на такой фактор, как вероятность дефолта в стране. Она может определяться с помощью CDS (кредитно-дефолтных свопов). Если эмитент находится в топе рейтинга по ставкам CDS, то велика вероятность его дефолта, поясняет эксперт. "Например, страны-лидеры рэнкинга по ставкам 5-летних CDS – Египет (1282,63 базисного пункта), Турция (335), Южная Африка (235,4), Бразилия (146,2), Израиль (109,9). Это страны, так или иначе сталкивающиеся с серьезными проблемами. Для сравнения: ставки 5-летних CDS США – 43,2 базисных пункта, а Швейцарии – всего 7,5 (суверенный дефолт крайне маловероятен)", - приводит данные эксперт. По мнению Николаева из АКРА, источником шоков также может быть снижение глобальной торговли. Статистика крупнейших экономик, с которой ознакомилось РИА Новости, уже показывает замедление. Например, объемы экспорта товаров из США в Китай за девять месяцев этого года снизились по сравнению с прошлым почти на 3%, до 105,9 миллиарда долларов, а экспорт Китая в Штаты за тот же период просел на 24%, до 316 миллиардов долларов. Экспорт товаров из Китая в ЕС также показал отрицательную динамику: за год он снизился на 17,5%, до 424,1 миллиарда долларов. Европейский экспорт в Поднебесную уменьшился на 1,9%, до 182,6 миллиарда долларов. Экспорт из США в Европу при этом снизился на 2,5%, до 281,21 миллиарда долларов, а европейские поставки товаров в Америку в это же время просели на 1,3%, до 404,03 миллиарда долларов. Также причиной кризиса может стать формирование проблем на рынке жилья, добавляет Осадчий. Так, например, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США выросла к максимуму с 2000 года. Не все спокойно и в ЕС: по последним данным Евростата, продажи жилья снизились по сравнению с 2022 годом в 13 из 14 странах, публикующих данные. "Черный лебедь" пока не прилетел При этом стоит помнить, что все мировые кризисы в экономике случались тогда, когда их не ждали или почти не ждали. "События, предшествовавшие кризисам, почти не повторялись, кризисы возникали по индивидуальным сценариям. Мировой кризис как обычно случится внезапно и в связи с тем, что сегодня никто не считает проблемой", - рассуждает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Эксперт считает, что будущие кризисы могут зародиться и вне экономической сферы. Например, их могут спровоцировать проблемы демографии и миграции, подогреваемые рисками голода в бедных странах. "Причины будущих экономических кризисов нужно искать не на финансовых рынках. Они, скорее всего, уже сейчас зарождаются на рынках продовольствия, в сфере миграции населения и разрыве логистических путей", - полагает он. И все-таки огорчаться пока не стоит. Осадчий, например, считает, что очередной "черный лебедь" глобального кризиса еще не прилетел. При этом эксперт призывает обратить внимание не фрагментацию мировой экономики: в будущем это может спровоцировать шоки. "Усиливаются мощные структурные изменения в мировой экономике, ведущие к ее фрагментации, к деглобализации, в частности из-за эпидемии санкций. Эти разломы между странами могут стать триггером глобального кризиса", - полагает эксперт. По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаила Николаева, в целом можно говорить, что в ближайшее время риски мирового кризиса ограничены. "Страны учатся на предыдущих кризисах, развивают системы мониторинга рисков, оперативнее реагируют на возникающие проблемы, стремятся не допустить значительных дисбалансов, активно совершенствуют регулирование", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20231205/prognoz-1913887618.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html

https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html

https://ria.ru/20231210/psikhologiya-1914671784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, европа, россия, евросоюз, акра