https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html

Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным

Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным - РИА Новости, 10.12.2023

Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным

Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей, заявил... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:51

2023-12-10T16:51

2023-12-10T17:23

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ЕРЕВАН, 10 дек — РИА Новости. Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Во время встречи с активом правящей партии "Гражданский договор" в Тавушской области он рассказал, что в условиях унаследованного действующими властями переговорного процесса неизбежным были не только сдача территорий, но и упразднение в Нагорном Карабахе государственного строя."Говорят, что действующие на тот момент (осень 2023 года. — Прим. ред.) власти Нагорного Карабаха упразднили Нагорный Карабах. Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года", — пояснил Пашинян. По его словам, сегодняшнее руководство Армении, придя к власти в 2018 году, продолжало оставаться носителем эмоционального восприятия карабахской проблемы, и такого мнения придерживалось более 90 процентов граждан страны. "Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна", — подчеркнул глава армянского правительства.Пашинян отметил, что вина действующих властей в том, что они не говорили об этом с народом, и даже он сам не мог смириться с этой прагматичной реальностью."Эмоциональная невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Республике Армения и ее народу, что мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой. <...> Весь ресурс, который мы должны были поставить на создание государства, Республики Армения, мы поставили на неразрешимую проблему создания Нагорно-Карабахской Республики", — добавил он.Нагорный Карабах, заявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900760861.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

https://ria.ru/20231121/mir-1910839760.html

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в мире, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, армения, баку, ереван