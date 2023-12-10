https://ria.ru/20231210/kadry-1914971500.html

Сенатор предложил решение кадрового голода в России

Сенатор предложил решение кадрового голода в России - РИА Новости, 10.12.2023

Сенатор предложил решение кадрового голода в России

Самое "быстрое и правильное" решение кадровой проблемы в России - роботизация и автоматизация технологических процессов, считает зампред оборонного комитета... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T21:45

2023-12-10T21:45

2023-12-10T21:45

технологии

россия

сергей муратов

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самое "быстрое и правильное" решение кадровой проблемы в России - роботизация и автоматизация технологических процессов, считает зампред оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов. "На мой взгляд, самое быстрое и правильное решение кадровой проблемы - это роботизация и автоматизация технологических процессов. И эта программа сегодня должна работать на государственном уровне. Именно в этом направлении нам сейчас различными способами необходимо стимулировать наши предприятия, вплоть до субсидирования", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он также заявил, что "такой опыт раньше уже был". "В ОПК всегда было несколько отраслевых институтов, которые как раз и занимались разработкой и производством автоматических линий и новых технологических процессов, адаптируя их к промышленным предприятиям. К сожалению, на сегодняшний день часть этих институтов обанкрочены, а часть из-за отсутствия заказов переквалифицировались в обычные заводы. И сейчас, пока еще есть такая возможность, необходимо эти институты возрождать", — объяснил Муратов. Парламентарий подчеркнул, что для России необходимо развитие современного машиностроения, которое в будущем "просто немыслимо без роботизации и автоматизации". "Чтобы нам не остаться на обочине, просто жизненно важно идти в этом направлении. Это, кстати, позволит значительно снизить не только трудоемкость процессов, но и в некоторых случаях даже заменить квалифицированных работников на роботы и автоматы. У нас такой острейший дефицит с квалифицированными кадрами, что не надо этого бояться, им и так найдется работа, например, то же обслуживание этих роботов, и прочее", - добавил политик.

https://ria.ru/20231210/prava-1914834597.html

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технологии, россия, сергей муратов, совет федерации рф, общество