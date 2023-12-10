https://ria.ru/20231210/ekonomika-1914884335.html
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России
Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T07:48
2023-12-10T07:48
2023-12-10T07:48
экономика
россия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", - сказал он. По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений". "Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", - подчеркнул собеседник агентства. То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем". "То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это - самое важное", - заключил директор ИНП РАН.
https://ria.ru/20230725/shirov-1886000723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российская академия наук
Экономика, Россия, Российская академия наук
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России
Широв: последние два года доказали, что в России выстроена эффективная экономика
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", - сказал он.
По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений".
"Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", - подчеркнул собеседник агентства.
То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем".
"То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это - самое важное", - заключил директор ИНП РАН.
Александр Широв: экономика России получила встряску, причем хорошую