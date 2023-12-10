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Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России - РИА Новости, 10.12.2023
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07:48 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/ekonomika-1914884335.html
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России - РИА Новости, 10.12.2023
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России
Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T07:48
2023-12-10T07:48
экономика
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", - сказал он. По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений". "Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", - подчеркнул собеседник агентства. То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем". "То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это - самое важное", - заключил директор ИНП РАН.
https://ria.ru/20230725/shirov-1886000723.html
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экономика, россия, российская академия наук
Экономика, Россия, Российская академия наук
Эксперт рассказал про эффективность рыночной экономики России

Широв: последние два года доказали, что в России выстроена эффективная экономика

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика, которая сейчас, в условиях давления Запада, способна мобильно перестраиваться, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения", - сказал он.
По его словам, несмотря на серьезный шок весны 2022 года, все быстро наладилось, "были найдены новые каналы поставок необходимой продукции, финансовая система быстро перестроилась на работу в условиях внешних ограничений".
"Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те", - подчеркнул собеседник агентства.
То, как власти и отечественный бизнес реагируют сегодня на внешние и внутренние вызовы, заметил Широв, говорит о том, что "ситуация полностью находится под контролем".
"То есть Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте, а всё-таки развиваться. Это - самое важное", - заключил директор ИНП РАН.
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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