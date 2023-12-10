https://ria.ru/20231210/dzhonson-1914910268.html

Борис Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании, пишут СМИ

Борис Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023

Борис Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании, пишут СМИ

Борис Джонсон может вновь занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:10

2023-12-10T13:10

2023-12-10T13:10

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Борис Джонсон может вновь занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей партии тори. Как сообщается, члены тори, настроенные против премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать положение премьера из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД и ухода в отставку замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика после разногласий в вопросах иммиграционной политики. "Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемых членами парламента от партии тори - рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем", - пишет издание. Депутаты намерены изменить ход голосования в Палате общин, в то время как Даунинг-стрит готовится к новым отставкам членов правительства. Один из сторонников плана признался, что его целью является "разгромить" правительство Сунака и сделать лидером того, кто мог бы сократить разрыв с лейбористами. Как сообщается, многие тори считают, что только возвращение экс-премьера спасет их партию от разгрома на выборах. Консерваторы обеспокоены снижающимися рейтингами и ростом популярности популистской партии Найджела Фараджа "Реформировать Соединенное королевство", преемницы партии Brexit, отмечает издание. Отмечается, что Даунинг-стрит утверждает, что нынешний премьер Сунак будет представлять тори на следующих выборах. Представитель Джонсона отрицает наличие планов объединиться с Фараджем. Источник, близкий к Фараджу, заявил, что любые договоренности между двумя политиками закончатся плачевно. Ранее консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies провела опрос, по результатам которого правящая консервативная партия Великобритании отстает от оппозиционной партии лейбористов на 19% в рейтинге. Результаты лейбористов не изменились по сравнению с предыдущим опросом, консерваторы отстали еще на три пункта. Поддержка консервативной партии упала до самого низкого уровня опросов с марта после увольнения главы МВД Суэллы Браверман, перестановок в кабинете министров и принятия решения по плану депортации мигрантов в Руанду. Такой результат (24%) для консерваторов – самый низкий показатель с момента, как Сунак стал премьером. Ранее сообщалось, что Сунак рассматривает возможность отмены ключевого закона о правах человека, чтобы помочь реализовать план по отправке просителей убежища в Руанду. Затруднения правительства в осуществлении миграционной политики и отправке беженцев в Руанду возникли после недавнего решения Верховного суда Великобритании, который признал подобную депортацию незаконной. Сунак провел перестановки в кабмине, уволив главу МВД Суэллу Браверман, которая выступала в том числе за ужесточение миграционной политики страны.

https://ria.ru/20231207/putin-1914257929.html

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в мире, великобритания, руанда, борис джонсон, найджел фарадж, риши сунак