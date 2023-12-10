https://ria.ru/20231210/drozd-1914929027.html

В Москве состоялся фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД

В Москве состоялся фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД - РИА Новости, 10.12.2023

В Москве состоялся фестиваль, посвященный юбилею программы ДРОЗД

В Москве прошел межрегиональный фестиваль, посвященный 20-летнему юбилею программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), сообщает... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:42

2023-12-10T15:42

2023-12-10T15:42

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве прошел межрегиональный фестиваль, посвященный 20-летнему юбилею программы "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), сообщает пресс-служба программы. Свыше 200 детей из Кировска и Апатитов (Мурманская область), Волхова (Ленинградская область), Череповца (Вологодская область) и Балакова (Саратовская область) посетили столицу в рамках фестиваля, посвященного 20-летию проекта. За время существования программы, через школу ДРОЗД прошло более 150 тысяч детей и подростков. Для "дроздят" была сформирована насыщенная программа пребывания в Москве. Четыре дня вместили ряд экскурсий, встреч с прославленными спортсменами, выступлений и конкурсов. Визит в столицу начался с посещения храма Христа Спасителя. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встречу с детьми провел епископ Истринский Серафим (Амельченков), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архиерей Русской Православной Церкви, кандидат исторических наук и доктор богословия, председатель Синодального отдела по делам молодежи. Гостями гала-концерта, ставшего кульминацией фестиваля, были прославленные спортсмены, тренеры и педагоги, руководители спортивных федераций и общественных организаций, государственные деятели. В том числе министр спорта России Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, Герой Труда РФ Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, основатель программы ДРОЗД - вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев. В адрес руководителей и организаторов программы поступило множество поздравлений, В их числе телеграммы заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Константина Косачева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, помощника президента РФ Андрея Фурсенко, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, члена Совета Федерации Олега Кувшинникова, президента РСПП Александра Шохина. По данным пресс-службы, основатель проекта, вице-президент Российского союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России Андрей Гурьев отметил, что в начале 2000-х годов сложно было представить, что проект приобретет всероссийский масштаб. "Время в конце 90-х было непростое, улицей правил криминалитет, процветали наркомания и хулиганство. Тогда мы поставили перед собой задачу – оградить детей в наших промышленных городах от улицы, от криминала. У нас перед глазами был уникальный пример "Самбо - 70", когда спорт и школа объединены под одной крышей. В Хибинах мы открыли филиал "Самбо – 70". Это был первый шаг к старту большого проекта ДРОЗД. Фундаментом этой масштабной программы стала духовность. Потому что только на духовности можно воспитать настоящих патриотов Родины, настоящего человека", - приводит пресс-служба слова Гурьева. Опыт программы ДРОЗД поддержали известные российские спортсмены и тренеры. В 2011 году почетным президентом проекта ДРОЗД стала Ирина Винер. Под ее эгидой в Кировске Мурманской области была открыта школа художественной гимнастики, воспитанницы которой сегодня с честью представляют регион и ДРОЗД на соревнованиях самого высокого уровня. Программа "Детям России – образование здоровье и духовность" реализуется с 2003 года. С первого дня своего существования она поддержана компанией "ФосАгро". Программа нацелена на гармоничное сочетание спорта, творчества и школьного образования, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. С каждым годом число воспитанников программы ДРОЗД растет, как и растет количество их наград, побед и рекордов. В рамках организации действуют более 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. "Для "ФосАгро" ДРОЗД – это стратегическая инициатива, это инвестиции в будущее нашей страны! Только за последние 10 лет "ФосАгро" направила на реализацию этого проекта более миллиарда рублей. И эта работа будет продолжена. Сегодня в мероприятиях ДРОЗД ежегодно принимают участие десятки тысяч ребят. Важно, что для наших преподавателей каждый ребенок – на первом месте! Когда я смотрю на наших "дроздят", на то, сколько в них энергии, юношеского задора, любви к Родине, стремления помочь ближнему, какие у них светящиеся добротой глаза – я за подрастающее поколение и за будущее нашей страны спокоен!" - подчеркнул председатель совета директоров ПАО "ФосАгро" Виктор Черепов, его слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что название программы отражает ее суть – содействие воспитанию хорошо образованного, интеллектуально, духовно и физически развитого подрастающего поколения – патриотов своей Родины. Сегодня центры ДРОЗД действуют в пяти городах присутствия "ФосАгро" – Кировске и Апатитах (Мурманская область), Череповце (Вологодская область), Балакове (Саратовская область) и Волхове (Ленинградская область).

https://ria.ru/20231207/programma_drozd-1914466340.html

https://ria.ru/20230917/drozd-1896798648.html

https://ria.ru/20231127/semya-1912113906.html

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россия, фосагро, андрей гурьев, движение "дрозд", москва