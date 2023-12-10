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В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника - РИА Новости, 10.12.2023
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15:32 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/delo-1914927480.html
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника - РИА Новости, 10.12.2023
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника
Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:32
2023-12-10T15:32
происшествия
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении жителя города Сосновый Бор Ленинградской области, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка", - говорится в сообщении. В четверг в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 12-летний подросток, со слов которого, по дороге домой его избил отец знакомой девочки. У школьника были диагностированы ушибы мягких тканей головы и гематомы. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в субботу 35-летний нападавший, которым оказался отец девочки из компании друзей, самостоятельно пришел в полицию. "В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", - добавили в региональном главке. По сообщению онлайн-издания "Фонтанка", причиной конфликта возможно стало известие о том, что девочку обидел кто-то из школьников, и отец пришел за нее заступаться.
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происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника

В Ленинградской области завели уголовное дело после избиения 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении жителя города Сосновый Бор Ленинградской области, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка", - говорится в сообщении.
В четверг в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 12-летний подросток, со слов которого, по дороге домой его избил отец знакомой девочки. У школьника были диагностированы ушибы мягких тканей головы и гематомы.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в субботу 35-летний нападавший, которым оказался отец девочки из компании друзей, самостоятельно пришел в полицию. "В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", - добавили в региональном главке.
По сообщению онлайн-издания "Фонтанка", причиной конфликта возможно стало известие о том, что девочку обидел кто-то из школьников, и отец пришел за нее заступаться.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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