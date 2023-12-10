https://ria.ru/20231210/delo-1914927480.html
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника - РИА Новости, 10.12.2023
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника
Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:32
2023-12-10T15:32
2023-12-10T15:32
происшествия
россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении жителя города Сосновый Бор Ленинградской области, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка", - говорится в сообщении. В четверг в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 12-летний подросток, со слов которого, по дороге домой его избил отец знакомой девочки. У школьника были диагностированы ушибы мягких тканей головы и гематомы. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в субботу 35-летний нападавший, которым оказался отец девочки из компании друзей, самостоятельно пришел в полицию. "В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", - добавили в региональном главке. По сообщению онлайн-издания "Фонтанка", причиной конфликта возможно стало известие о том, что девочку обидел кто-то из школьников, и отец пришел за нее заступаться.
https://ria.ru/20231210/delo-1914923073.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника
В Ленинградской области завели уголовное дело после избиения 12-летнего мальчика