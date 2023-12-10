https://ria.ru/20231210/delo-1914927480.html

В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника

В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника - РИА Новости, 10.12.2023

В Ленинградской области завели дело после избиения 12-летнего школьника

Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:32

2023-12-10T15:32

2023-12-10T15:32

происшествия

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Избивший 12-летнего школьника мужчина из Соснового бора в Ленобласти стал фигурантом дела о побоях, он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении жителя города Сосновый Бор Ленинградской области, подозреваемого в избиении 12-летнего подростка", - говорится в сообщении. В четверг в полицию Приозерского района Ленобласти поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 12-летний подросток, со слов которого, по дороге домой его избил отец знакомой девочки. У школьника были диагностированы ушибы мягких тканей головы и гематомы. Как сообщает пресс-служба ГУМВД, в субботу 35-летний нападавший, которым оказался отец девочки из компании друзей, самостоятельно пришел в полицию. "В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", - добавили в региональном главке. По сообщению онлайн-издания "Фонтанка", причиной конфликта возможно стало известие о том, что девочку обидел кто-то из школьников, и отец пришел за нее заступаться.

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происшествия, россия, ленинградская область