https://ria.ru/20231210/chechnya-1914935191.html

Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия"

Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.12.2023

Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия"

ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:16

2023-12-10T16:16

2023-12-10T23:34

выставка-форум "россия"

экономика

чеченская республика (чечня)

выставка-форум "россия"

москва

вднх

луганская народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.Так, министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что за пять лет в экономику республики привлекли более 547 миллиардов рублей частных инвестиций."Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей", — сказал он во время открытия Дня Чеченской Республики.По его данным, с 2018 года в регионе реализовали 1152 проекта с общим объемом инвестиций на сумму 129 миллиардов рублей, а также создали около 13 тысяч рабочих мест. Как отметил Шаптукаев, в Чечне внедрили и продолжают совершенствовать механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний.Сегодня на выставке "Россия" также открылся День Луганской Народной Республики, в нем принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.Так, он напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи."Наша республика вошла в число регионов, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И покажем им, что Луганская Народная Республика — это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", — подчеркнул он.Международная выставка-форум "Россия" начала работу на ВДНХ месяц назад и будет работать до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

https://ria.ru/20231210/chechnya-1914934719.html

https://ria.ru/20231208/vybory-1914684829.html

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москва

луганская народная республика

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чеченская республика (чечня), выставка-форум "россия", москва, вднх, луганская народная республика, леонид пасечник, сочи