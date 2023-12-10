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Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
16:16 10.12.2023 (обновлено: 23:34 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/chechnya-1914935191.html
Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия"
Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.12.2023
Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия"
ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:16
2023-12-10T23:34
выставка-форум "россия"
экономика
чеченская республика (чечня)
выставка-форум "россия"
москва
вднх
луганская народная республика
леонид пасечник
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.Так, министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что за пять лет в экономику республики привлекли более 547 миллиардов рублей частных инвестиций."Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей", — сказал он во время открытия Дня Чеченской Республики.По его данным, с 2018 года в регионе реализовали 1152 проекта с общим объемом инвестиций на сумму 129 миллиардов рублей, а также создали около 13 тысяч рабочих мест. Как отметил Шаптукаев, в Чечне внедрили и продолжают совершенствовать механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний.Сегодня на выставке "Россия" также открылся День Луганской Народной Республики, в нем принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.Так, он напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи."Наша республика вошла в число регионов, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И покажем им, что Луганская Народная Республика — это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", — подчеркнул он.Международная выставка-форум "Россия" начала работу на ВДНХ месяц назад и будет работать до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
https://ria.ru/20231210/chechnya-1914934719.html
https://ria.ru/20231208/vybory-1914684829.html
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экономика, чеченская республика (чечня), выставка-форум "россия", москва, вднх, луганская народная республика, леонид пасечник, сочи
Выставка-форум "Россия", Экономика, Чеченская республика (Чечня), Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Сочи
Чечня и ЛНР продемонстрировали свои достижения на выставке "Россия"

ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Чеченская Республика. День региона
Выставка Россия. Чеченская Республика. День региона
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Чеченская Республика. День региона
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.
Так, министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что за пять лет в экономику республики привлекли более 547 миллиардов рублей частных инвестиций.
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"Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей", — сказал он во время открытия Дня Чеченской Республики.
По его данным, с 2018 года в регионе реализовали 1152 проекта с общим объемом инвестиций на сумму 129 миллиардов рублей, а также создали около 13 тысяч рабочих мест.
Как отметил Шаптукаев, в Чечне внедрили и продолжают совершенствовать механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний.
Сегодня на выставке "Россия" также открылся День Луганской Народной Республики, в нем принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Так, он напомнил, что в марте следующего года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи.
"Наша республика вошла в число регионов, куда по окончании фестиваля приедут зарубежные делегации. Мы примем 40 иностранных делегатов. И покажем им, что Луганская Народная Республика — это не только сталь, это богатая культура и история, это обновленная инфраструктура и отреставрированные памятники архитектуры", — подчеркнул он.
Международная выставка-форум "Россия" начала работу на ВДНХ месяц назад и будет работать до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международная выставка-форум Россия
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаЧеченская республика (Чечня)Выставка-форум "Россия"МоскваВДНХЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСочи
 
 
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