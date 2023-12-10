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В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет

В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет - РИА Новости, 10.12.2023

В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет

Объем производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции за пять лет вырос в два раза, составив 51,1 миллиарда рублей, сообщил министр экономического,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:11

2023-12-10T16:11

2023-12-10T16:11

выставка-форум "россия"

экономика

выставка-форум "россия"

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции за пять лет вырос в два раза, составив 51,1 миллиарда рублей, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев. "Сельское хозяйство - традиционно одна из ведущих отраслей в Чеченской Республике. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики вырос в два раза и составил 51,1 миллиарда рублей", - сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его данным, за пять лет на 18,7% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур, на 7,7% выросло поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, в 3,2 раза увеличилась площадь многолетних насаждений. Он отметил, что введено в эксплуатацию 27 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель, проведена реконструкция Аргунского и Сунженского гидроузлов.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, выставка-форум "россия", чеченская республика (чечня), вднх, москва