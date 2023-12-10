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В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет - РИА Новости, 10.12.2023
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16:11 10.12.2023
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В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет
В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет - РИА Новости, 10.12.2023
В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет
Объем производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции за пять лет вырос в два раза, составив 51,1 миллиарда рублей, сообщил министр экономического,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:11
2023-12-10T16:11
выставка-форум "россия"
экономика
выставка-форум "россия"
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вднх
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции за пять лет вырос в два раза, составив 51,1 миллиарда рублей, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев. "Сельское хозяйство - традиционно одна из ведущих отраслей в Чеченской Республике. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики вырос в два раза и составил 51,1 миллиарда рублей", - сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его данным, за пять лет на 18,7% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур, на 7,7% выросло поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, в 3,2 раза увеличилась площадь многолетних насаждений. Он отметил, что введено в эксплуатацию 27 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель, проведена реконструкция Аргунского и Сунженского гидроузлов.
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экономика, выставка-форум "россия", чеченская республика (чечня), вднх, москва
Выставка-форум "Россия", Экономика, Выставка-форум "Россия", Чеченская республика (Чечня), ВДНХ, Москва
В Чечне объем производимой сельхозпродукции удвоился за пять лет

Шаптукаев: объем производимой сельхозпродукции в Чечне за 5 лет вырос в два раза

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАдам Делимханов, Александр Новак и Муслим Хучиев на выставке-форум "Россия"
Адам Делимханов, Александр Новак и Муслим Хучиев на выставке-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объем производимой в Чечне сельскохозяйственной продукции за пять лет вырос в два раза, составив 51,1 миллиарда рублей, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев.
«
"Сельское хозяйство - традиционно одна из ведущих отраслей в Чеченской Республике. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики вырос в два раза и составил 51,1 миллиарда рублей", - сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его данным, за пять лет на 18,7% увеличились посевные площади сельскохозяйственных культур, на 7,7% выросло поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, в 3,2 раза увеличилась площадь многолетних насаждений. Он отметил, что введено в эксплуатацию 27 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель, проведена реконструкция Аргунского и Сунженского гидроузлов.
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

Телемост 80 дней до старта! Волонтерского корпуса ВФМ - 2024

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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В рамках выставки прошел День Кировской области.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Регион представил свои главные достижения.

Международная выставка-форум Россия

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
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На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

Встреча с Николаем Валуевым на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

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На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

Международная выставка-форум Россия

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

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Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Певица, посол волонтеров Всемирных игры дружбы-2024 Клава Кока

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра международной выставки-форума Россия

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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Свои достижения представила Оренбургская область.

Презентация Оренбургской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
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Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

Павильон №55 Дом молодежи

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

Свадебная церемония на Международной выставке-форуме Россия

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
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На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

Открытие Аллеи славы Российского общества Знание

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

Певец Денис Майданов на Международной выставке-форуме Россия

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

Ансамбль народных инструментов Парафраз на Международной выставке-форуме Россия

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
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