https://ria.ru/20231210/avarii-1914952168.html

В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии

В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии - РИА Новости, 10.12.2023

В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии

В ряде городов Казахстана произошли коммунальные аварии, приведшие к сбою подачи теплоснабжения и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:44

2023-12-10T18:44

2023-12-10T19:30

в мире

казахстан

павлодарская область

атырау

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105078/99/1050789977_100:0:2902:1576_1920x0_80_0_0_bf4238f19f7aa3df69015933ac6204f2.jpg

АСТАНА, 10 дек - РИА Новости. В ряде городов Казахстана произошли коммунальные аварии, приведшие к сбою подачи теплоснабжения и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщила, что в ночь с 9 на 10 декабря на теплоэнергоцентрали города Экибастуз в Павлодарской области Казахстана произошла авария, в результате чего была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены резервные котлы. Жители Экибастуза жалуются в соцсетях на недогрев в квартирах. Многие выражают опасения насчет повтора аварии, произошедшей в ноябре 2022. Тогда на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. В результате без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова. Пресс-служба акимата (мэрии) Балхаша (города на юго-востоке Казахстана) сообщила, что 9 декабря в городе из-за порыва трубы в 45 многоквартирных домах возникли проблемы с отоплением. Причиной аварии стал износ тепловых сетей, который составляет 75%. Осуществляется поэтапное подключение. В Атырау (город на западе Казахстана) ночью 9 декабря из-за ледовых заторов на реке Урал нарушилось водоснабжение города, сообщила пресс-служба КГП "Атырау облысы Су Арнасы". Региональной службой коммуникаций города 10 декабря было опубликовано сообщение о том, что в 15 часов (12 мск) два из трех имеющихся водоочистных сооружений очищены от заторов и запущены. Подача воды постепенно восстанавливается. Пресс-служба акимата Актау (город на западе Казахстан) сообщила, что 10 декабря произошла авария на магистральном теплопроводе, который охватывает несколько малых районов города, отопление временно ограничили. Аварии прокомментировала пресс-служба министерства энергетики Казахстана, характеризовав их как технологические нарушения. "Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено. В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении. Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", - говорится в сообщении. В феврале 2023 года тогда еще министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил, что средний износ теплосетей по республике составляет 54%.

https://ria.ru/20231209/kazakhstan-1914792750.html

https://ria.ru/20231121/kazakhstan-1910718362.html

казахстан

павлодарская область

атырау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, павлодарская область, атырау, касым-жомарт токаев