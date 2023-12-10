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В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии - РИА Новости, 10.12.2023
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18:44 10.12.2023 (обновлено: 19:30 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/avarii-1914952168.html
В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии
В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии - РИА Новости, 10.12.2023
В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии
В ряде городов Казахстана произошли коммунальные аварии, приведшие к сбою подачи теплоснабжения и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:44
2023-12-10T19:30
в мире
казахстан
павлодарская область
атырау
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 10 дек - РИА Новости. В ряде городов Казахстана произошли коммунальные аварии, приведшие к сбою подачи теплоснабжения и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщила, что в ночь с 9 на 10 декабря на теплоэнергоцентрали города Экибастуз в Павлодарской области Казахстана произошла авария, в результате чего была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены резервные котлы. Жители Экибастуза жалуются в соцсетях на недогрев в квартирах. Многие выражают опасения насчет повтора аварии, произошедшей в ноябре 2022. Тогда на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. В результате без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова. Пресс-служба акимата (мэрии) Балхаша (города на юго-востоке Казахстана) сообщила, что 9 декабря в городе из-за порыва трубы в 45 многоквартирных домах возникли проблемы с отоплением. Причиной аварии стал износ тепловых сетей, который составляет 75%. Осуществляется поэтапное подключение. В Атырау (город на западе Казахстана) ночью 9 декабря из-за ледовых заторов на реке Урал нарушилось водоснабжение города, сообщила пресс-служба КГП "Атырау облысы Су Арнасы". Региональной службой коммуникаций города 10 декабря было опубликовано сообщение о том, что в 15 часов (12 мск) два из трех имеющихся водоочистных сооружений очищены от заторов и запущены. Подача воды постепенно восстанавливается. Пресс-служба акимата Актау (город на западе Казахстан) сообщила, что 10 декабря произошла авария на магистральном теплопроводе, который охватывает несколько малых районов города, отопление временно ограничили. Аварии прокомментировала пресс-служба министерства энергетики Казахстана, характеризовав их как технологические нарушения. "Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено. В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении. Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", - говорится в сообщении. В феврале 2023 года тогда еще министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил, что средний износ теплосетей по республике составляет 54%.
https://ria.ru/20231209/kazakhstan-1914792750.html
https://ria.ru/20231121/kazakhstan-1910718362.html
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в мире, казахстан, павлодарская область, атырау, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Павлодарская область, Атырау, Касым-Жомарт Токаев
В трех городах в Казахстане произошли коммунальные аварии

В Экибастузе и еще в двух городах Казахстана произошли коммунальные аварии

© Fotolia / rmВид Астаны
Вид Астаны - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Fotolia / rm
Вид Астаны. Архивное фото
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АСТАНА, 10 дек - РИА Новости. В ряде городов Казахстана произошли коммунальные аварии, приведшие к сбою подачи теплоснабжения и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщила, что в ночь с 9 на 10 декабря на теплоэнергоцентрали города Экибастуз в Павлодарской области Казахстана произошла авария, в результате чего была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены резервные котлы. Жители Экибастуза жалуются в соцсетях на недогрев в квартирах. Многие выражают опасения насчет повтора аварии, произошедшей в ноябре 2022. Тогда на Экибастузской ТЭЦ из-за повреждений на тепловых сетях были остановлены водогрейные котлы. В результате без тепла остался ряд микрорайонов города. В Экибастузе был объявлен режим ЧС. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне случившегося уволил главу Павлодарской области Абылкаира Скакова.
Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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9 декабря, 14:04
Пресс-служба акимата (мэрии) Балхаша (города на юго-востоке Казахстана) сообщила, что 9 декабря в городе из-за порыва трубы в 45 многоквартирных домах возникли проблемы с отоплением. Причиной аварии стал износ тепловых сетей, который составляет 75%. Осуществляется поэтапное подключение. В Атырау (город на западе Казахстана) ночью 9 декабря из-за ледовых заторов на реке Урал нарушилось водоснабжение города, сообщила пресс-служба КГП "Атырау облысы Су Арнасы". Региональной службой коммуникаций города 10 декабря было опубликовано сообщение о том, что в 15 часов (12 мск) два из трех имеющихся водоочистных сооружений очищены от заторов и запущены. Подача воды постепенно восстанавливается. Пресс-служба акимата Актау (город на западе Казахстан) сообщила, что 10 декабря произошла авария на магистральном теплопроводе, который охватывает несколько малых районов города, отопление временно ограничили.
Аварии прокомментировала пресс-служба министерства энергетики Казахстана, характеризовав их как технологические нарушения. "Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено. В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении. Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", - говорится в сообщении.
В феврале 2023 года тогда еще министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев сообщил, что средний износ теплосетей по республике составляет 54%.
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В миреКазахстанПавлодарская областьАтырауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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