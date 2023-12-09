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Жога рассказал, как обратился к Путину "в неуставной форме"

Жога рассказал, как обратился к Путину "в неуставной форме" - РИА Новости, 09.12.2023

Жога рассказал, как обратился к Путину "в неуставной форме"

Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога рассказал РИА Новости, как обратился к верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:05

2023-12-09T12:05

2023-12-09T12:05

общество

россия

артем жога

владимир путин

совет федерации рф

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Председатель Народного совета ДНР, герой ДНР Артем Жога рассказал РИА Новости, как обратился к верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину "в неуставной форме". "Я даже сам не знал, в каком формате будет проходить это мероприятие, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Владимировича, потому что я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться", - сказал Жога. Жога добавил, что перед поездкой в Кремль они с боевыми товарищами обсуждали предстоящие в марте выборы - говорили, что хотели бы прийти на голосование, и чтобы в списке претендентов на пост президента Российской Федерации была фамилия Путина. Путин в пятницу сообщил Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

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общество, россия, артем жога, владимир путин, совет федерации рф