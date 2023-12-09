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В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914801061.html
В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России
В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России - РИА Новости, 09.12.2023
В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России
Президент Украины Владимир Зеленский должен будет согласиться отдать территории, пишет The Independent. "Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T14:46
2023-12-09T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен будет согласиться отдать территории, пишет The Independent. "Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — говорится в публикации. Однако в статье отмечается, что такие события станут поражением не только для Украины, но и для Европы и США. "Причем для Вашингтона в меньшей степени, чем для большинства европейских лидеров. Глава белого дома, тем более идущий на переизбрание или новоизбранный, может развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хоть на фоне и будет вечно звучать вопрос “кто потерял Украину?” — заключило издание. В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины. Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года. В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914783625.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России

Independent: Зеленский должен отдать России территории ради сохранения Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен будет согласиться отдать территории, пишет The Independent.

"Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — говорится в публикации.
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Россия получила неожиданную помощь на Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:59
Однако в статье отмечается, что такие события станут поражением не только для Украины, но и для Европы и США.

"Причем для Вашингтона в меньшей степени, чем для большинства европейских лидеров. Глава белого дома, тем более идущий на переизбрание или новоизбранный, может развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хоть на фоне и будет вечно звучать вопрос “кто потерял Украину?” — заключило издание.

В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.

В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Пришло время. Обращение Зеленского к украинцам вызвало шок в Сети
Вчера, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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