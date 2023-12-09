В Британии рассказали, что Зеленскому придется отдать России
Independent: Зеленский должен отдать России территории ради сохранения Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен будет согласиться отдать территории, пишет The Independent.
"Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — говорится в публикации.
"Земля в обмен на мир — старая и зачастую непопулярная идея, но она может оказаться единственным способом положить конец этому конфликту и спасти Украину от еще более катастрофических потерь", — говорится в публикации.
Однако в статье отмечается, что такие события станут поражением не только для Украины, но и для Европы и США.
"Причем для Вашингтона в меньшей степени, чем для большинства европейских лидеров. Глава белого дома, тем более идущий на переизбрание или новоизбранный, может развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хоть на фоне и будет вечно звучать вопрос “кто потерял Украину?” — заключило издание.
В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
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"Причем для Вашингтона в меньшей степени, чем для большинства европейских лидеров. Глава белого дома, тем более идущий на переизбрание или новоизбранный, может развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хоть на фоне и будет вечно звучать вопрос “кто потерял Украину?” — заключило издание.
В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>