https://ria.ru/20231209/yavlinskiy-1914788236.html

Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента

Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента - РИА Новости, 09.12.2023

Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T13:31

2023-12-09T13:31

2023-12-09T14:35

политика

яблоко

россия

выборы

григорий явлинский

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение на выборы президента РФ, сбор продлится ещё пару недель."Мы собираем подписи, но, чтобы люди не боялись ставить эти подписи, мы собираем подписи не за мир и за свободу, а за выдвижение нашего кандидата, за выдвижение Григория Явлинского… Цифру мы назвали - 10 миллионов, это 10% избирателей, всего лишь 10% избирателей, чтобы нас потом не написали - 0,3%", - заявил Явлинский на 22 съезде партии "Яблоко".Политик рассказал, что раньше, участвуя в политических выборах, он преследовал задачу - предупредить людей о том, что будет.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, яблоко, россия, выборы, григорий явлинский