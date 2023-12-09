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Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента - РИА Новости, 09.12.2023
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13:31 09.12.2023 (обновлено: 14:35 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/yavlinskiy-1914788236.html
Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента
Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента - РИА Новости, 09.12.2023
Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента
Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T13:31
2023-12-09T14:35
политика
яблоко
россия
выборы
григорий явлинский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение на выборы президента РФ, сбор продлится ещё пару недель."Мы собираем подписи, но, чтобы люди не боялись ставить эти подписи, мы собираем подписи не за мир и за свободу, а за выдвижение нашего кандидата, за выдвижение Григория Явлинского… Цифру мы назвали - 10 миллионов, это 10% избирателей, всего лишь 10% избирателей, чтобы нас потом не написали - 0,3%", - заявил Явлинский на 22 съезде партии "Яблоко".Политик рассказал, что раньше, участвуя в политических выборах, он преследовал задачу - предупредить людей о том, что будет.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, яблоко, россия, выборы, григорий явлинский
Политика, Яблоко, Россия, Выборы, Григорий Явлинский
Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента

"Яблоко" начало сбор подписей за выдвижение Явлинского на президентские выборы

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПредседатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский на XXII съезде партии "Яблоко" в Москве
Председатель Федерального политического комитета партии Яблоко Григорий Явлинский на XXII съезде партии Яблоко в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский на XXII съезде партии "Яблоко" в Москве
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение на выборы президента РФ, сбор продлится ещё пару недель.
«
"Мы собираем подписи, но, чтобы люди не боялись ставить эти подписи, мы собираем подписи не за мир и за свободу, а за выдвижение нашего кандидата, за выдвижение Григория Явлинского… Цифру мы назвали - 10 миллионов, это 10% избирателей, всего лишь 10% избирателей, чтобы нас потом не написали - 0,3%", - заявил Явлинский на 22 съезде партии "Яблоко".
Политик рассказал, что раньше, участвуя в политических выборах, он преследовал задачу - предупредить людей о том, что будет.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
 
ПолитикаЯблокоРоссияВыборыГригорий Явлинский
 
 
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