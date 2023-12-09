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В центре Петербурга открыли рождественскую ярмарку

В центре Петербурга открыли рождественскую ярмарку - РИА Новости, 09.12.2023

В центре Петербурга открыли рождественскую ярмарку

На Манежной площади в Санкт-Петербурге открыли рождественскую ярмарку, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T14:35

2023-12-09T14:35

2023-12-09T15:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. На Манежной площади в Санкт-Петербурге открыли рождественскую ярмарку, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в Telegram-канале."Спешу сообщить, что на Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Петербурга. В волшебном городе "Конфетобурге" каждый посетитель найдет занятие по душе — здесь можно прокатиться на аттракционах, посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы и, конечно же, встретиться с Дедом Морозом. Самых маленьких гостей ждут двухъярусная карусель, каток и паровозик", — написал он.По информации городских властей, на Манежной площади откроют и рождественский маркет. Более сотни деревянных домиков, на прилавках которых гости смогут найти сувениры ручной работы, новогодние подарки и фермерскую продукцию. Также здесь можно будет попробовать кухни разных стран мира.Поляков также рассказал, что на Дворцовой площади заработала рождественская горка. С 22 декабря на Московской площади впервые откроют новую площадку рождественской ярмарки. Гуляния на Московской площади пройдут с 22 декабря по 8 января. Тематикой новой площадки станут сказки Александра Сергеевича Пушкина. Здесь ожидается культурно-образовательная программа для гостей, а также зимние игры и развлечения. По традиции также можно будет приобрести новогодние сувениры и сладости.

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общество, санкт-петербург, дед мороз, новый год