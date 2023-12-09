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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 09.12.2023
https://ria.ru/20231209/vzryv-1914854239.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:18
2023-12-09T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
россия
александр вилкул
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о работе ПВО. "Касательно взрыва, который все слышали. Все нормально. Спасибо ПВО", - написал ВилкулУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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кривой рог
россия
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в мире, кривой рог, россия, александр вилкул, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Россия, Александр Вилкул, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремел взрыв

Глава военной администрации Вилкул: в Кривом Роге прогремел взрыв, сработала ПВО

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о работе ПВО.
"Касательно взрыва, который все слышали. Все нормально. Спасибо ПВО", - написал Вилкул
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогРоссияАлександр ВилкулДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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