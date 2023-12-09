https://ria.ru/20231209/vzryv-1914854239.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2023
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T20:18
2023-12-09T20:18
2023-12-09T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
россия
александр вилкул
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о работе ПВО. "Касательно взрыва, который все слышали. Все нормально. Спасибо ПВО", - написал ВилкулУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
кривой рог
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, россия, александр вилкул, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Россия, Александр Вилкул, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремел взрыв
Глава военной администрации Вилкул: в Кривом Роге прогремел взрыв, сработала ПВО