https://ria.ru/20231209/vzryv-1914854239.html

В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 09.12.2023

В Кривом Роге прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T20:18

2023-12-09T20:18

2023-12-09T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

россия

александр вилкул

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил о работе ПВО. "Касательно взрыва, который все слышали. Все нормально. Спасибо ПВО", - написал ВилкулУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

кривой рог

россия

днепропетровская область

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в мире, кривой рог, россия, александр вилкул, днепропетровская область, вооруженные силы украины