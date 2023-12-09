https://ria.ru/20231209/vybory-1914806850.html

Инициативная группа по выдвижению Путина на выборы 2024 года начала работу

Инициативная группа по выдвижению Путина на выборы 2024 года начала работу - РИА Новости, 09.12.2023

Инициативная группа по выдвижению Путина на выборы 2024 года начала работу

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года начала работу установочным заседанием в штабе Народного фронта, в нее вошли герой ДНР... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T15:21

2023-12-09T15:21

2023-12-09T16:04

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года начала работу установочным заседанием в штабе Народного фронта, в нее вошли герой ДНР Артем Жога, глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.Глава государства сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок в минувшую пятницу.Создание инициативыПервое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Путина открывал председатель Народного совета ДНР Жога. Он рассказал, как обратился к нему в Кремле с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах и, получив положительный ответ, сразу созвонился с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым и секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком, чтобы создать инициативную группу. "Вчера в Георгиевском зале я передал Владимиру Владимировичу просьбу моих однополчан, которые сейчас на фронте, жителей наших регионов — Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья о том, что они просят Владимира Владимировича баллотироваться на выборах в марте 2024 года. Владимир Владимирович ответил положительно на просьбу, мы созвонились с Андреем Анатольевичем (Турчаком. — Прим. ред.), Михаилом (Кузнецовым. — Прим. ред.), решили создать инициативную группу для выработки алгоритма действий", — сообщил Жога.Кузнецов поблагодарил Жогу за то, что тот задал Путину "главный вопрос"."Вчера мы услышали главные слова нашего президента, которые так долго ждали. Владимир Владимирович идет на выборы. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это событие не только российского, но и мирового масштаба. Артем, спасибо большое, что задал этот самый главный вопрос нашему президенту", — сказал глава исполкома Народного фронта. По его словам, инициаторы, пообщавшись, решили не откладывать "в долгий ящик" этот вопрос и как можно скорее собрать группу по выдвижению Путина на выборы."За каждым из нас стоят большие, важные для страны сообщества, которые могут войти в группу по выдвижению президента и принять участие в избирательной кампании Владимира Владимировича Путина", — отметил Кузнецов.Только за полтора года работы Народного фронта по помощи бойцам на передовой под девизом "Все для победы" движение объединило три миллиона человек, подчеркнул руководитель исполкома Народного фронта."И, я уверен, что для каждого из них это будет замечательная возможность, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России", — добавил он.Участие в избирательной кампании Путина примет и партия "Единая Россия". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что они предоставят для этого инфраструктуру политсилы и задействуют все партийные отделения.Также, по словам председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, в процедуре выдвижения намерена участвовать партия "Справедливая Россия". Кроме того, в инициативную группу вошли:Культурная поддержкаБольшинство творческих деятелей России всегда поддерживали и поддерживают президента, сказал худрук театра Олега Табакова Владимир Машков. Он напомнил, что после начала спецоперации многие прозападные ресурсы писали, что большая часть творческой интеллигенции не поддерживают решение президента."Я как представитель творческого коллектива могу сказать, что это неправда, а точнее, абсолютная ложь. Большинство наших коллег по театру, кино, по другим творческим деятельностям всегда были и будут патриотами своей страны, всегда поддерживали и будут поддерживать президента",— заявил Машков.Артист отметил, что Путин уделяет очень большое внимание всем сферам деятельности российского государства и сфера искусства здесь не исключение."Я уверен, что творческие деятели поддерживают выдвижение Владимира Владимировича на пост президента России и, конечно, создадут свою инициативную группу", — сказал худрук.Собрание избирателейВо время первого заседания инициативная группа приняла решение о проведении заседания группы избирателей. По данным Машкова, предлагалось провести его на ВДНХ на площадке форума-выставки "Россия", но, по его словам, ежедневно десятки тысяч граждан посещают выставку, поэтому пространство "расписано до марта".Артист предложил собрать избирательную группу в концертном зале "Зарядье", руководство которого поддержало инициативу. Там инициативная группа соберется в расширенном составе и примет решение о поддержке выдвижения Путина кандидатом.

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